El Bebeto lanza el tema “Te quise olvidar” a ritmo de mariachi

“Te quise olvidar” es la nueva canción de El Bebeto un tema que vuelve suyo con un romanticismo ranchero y así nos presenta el primer sencillo de su nuevo material discográfico, Bebeto nos cuenta a detalle sobre este cover en entrevista.

Ya mañana en todas mis plataformas digitales #NadieMeCree y a tan solo unas horas del estreno del video en YouTube 👍🏻 listos pic.twitter.com/MmHzL5AfMk — El Bebeto (@El_Bebeto) August 13, 2020

Carlos Alberto García Villanueva, conocido como El Bebeto no compartió que “Te quise olvidar” una canción, es un cover que había tenido la oportunidad de escuchar y contento de ver la respuesta de la gente es una canción que hicimos la versión mariachi totalmente diferente y ha habido muy buena aceptación por parte del público”.

Es un tema muy clásico y muy romántico que también a las nuevas generaciones le ha gustado a pesar de que no lo conocen, ha tenido buena respuesta

Bebeto dijo al teléfono sobre “Te quise olvidar que”, “es muy bonita, con una temática muy identificable con la cual muchas personas se identifican, de la cual siempre va a ver amor desamor, a mí en lo particular me gusto mucho la canción y se decidió grabar en mariachi, decidimos hacerle video e increíble la respuesta de la gente de antemano”.

Bebeto pese a la pandemia de la COVID-19 comentó que sigue en su labor de crear más melodías dijo “sabemos que está pasando situación un poco difícil y es miembro de soltar música a la gente y distraerla con temas con contenido! para que se les olvide todo esto”.

“Te Quise Olvidar”, es el título de esta balada ranchera, un cover del grupo puertorriqueño MDO que fuera un gran éxito hace ya varios años gracias a la inspiración de Carlos Baute y Yasmil Marrufo.

Bebeto contó que la nueva pista es lanzada en mariachi y es que gusta de cantar y expresarse en diferentes géneros “estamos haciendo mariachi y Banda, yo creo que no me gusta encasillarme en un solo género y me gusta darle diversificación a mi show en cuanto a las presentaciones en vivo”.

EL BEBETO, por siempre mexicano, hace suyo este tema en el que su voz se siente suave, conquistando el oído y todos los sentidos. “Te Quise Olvidar” forma parte del álbum 'CUANDO TE ENAMORES' que muy pronto será lanzado y que está integrado al 100% por temas realizados bajo las notas del mariachi, género que ha consolidado a EL BEBETO y le ha permitido hacerse acreedor a varias nominaciones internacionales como el Latin GRAMMY 2019 y Premio Lo Nuestro 2020 gracias a su álbum 'MI PERSONA PREFERIDA'.

“Te Quise Olvidar” ya está disponible en todas las plataformas digitales y viene acompañado de un hermoso video, grabado en Durango y que también ya está disponible a través del canal oficial de YouTube de EL BEBETO.