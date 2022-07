El Bebeto incursiona en la cumbia y lanza su sencillo Dónde estás

Inspirado por La Sonora Dinamita y Chico Che, El Bebeto decidió arriesgarse a experimentar en el género de la cumbia.

Sin dejar de lado la banda, que lo ha acompañado en éxitos como Lo legal, No te creas tan importante y Seremos, el originario de Guasave, Sinaloa apostó por incursionar en ritmos más bailables. Fue así como surgió una nueva versión de Dónde estás, tema escrito por Marco Antonio Solís y popularizado por Los Bukis.

“Soy una persona que siempre me ha gustado proponer y hacer cosas diferentes, en esta ocasión me atrevo a hacer esta propuesta de música de ambiente, de cumbia, que contagie alegría, sobre todo por la situación que vivimos, el público necesita distraerse, divertirse, bailar y creo que es un buen momento para hacer música para mi público, de la que nunca va a faltar en las fiestas”, afirmó el intérprete en entrevista.

Este sencillo es un adelanto de su próximo álbum, sin título por el momento, que incluirá 12 covers, entre ellos Morenita y Volveré, también de Marco Antonio Solís.

“La finalidad de este disco, con un concepto bailable es también que las nuevas generaciones conozcan temas de antaño e invitar a la gente a transmitir esa buena vibra, esa buena actitud, que se levanten todos los días a poner música que los llene de alegría”, expresó Carlos Alberto García Villanueva, su nombre real.

El nuevo disco incluye 13 temas en vivo / Foto: Cortesía | El Bebeto

Desde los siete años, El Bebeto descubrió su pasión por la música, pero fue hasta 2010 cuando lanzó su álbum debut Quiero que seas tú. El intérprete reconoció que a lo largo de estos 12 años de trayectoria, lo más difícil ha sido mantenerse dentro del gusto del público, es por ello que busca siempre explorar cosas nuevas.

“El tener dos o tres éxitos y que saques más canciones y no las logres superar son de los retos más complicados que se pueden presentar en la carrera de cualquiera que se desarrolle en este ámbito.

“Es complicado, psicológicamente te afecta, pero vas creciendo, madurando y te vas dando cuenta que esto tiene que ser así, si no, no te sabe, si no el éxito no es perdurable”, compartió.

Por otro lado, en cuanto a lo sentimental, El Bebeto está próximo a celebrar su primer aniversario de bodas. En septiembre del año pasado contrajo matrimonio con la comunicadora y conductora de televisión sonorense Marlen Selene.

“Hoy en día que estoy casado, uno madura y aprecia mucho más tener a su lado a una persona que tenga metas, sueños, eso es también fundamental en tu vida, alguien que aporte. Sin duda, nuestra relación se ha mantenido gracias a la comunicación, eso es la base de todo.

“Y yo sigo siendo el mismo, no hay nada diferente en mí, nada cambió (tras el matrimonio), me gusta hacer música, estar cerca de los fans, cantarle al público, hacer canciones de amor y desamor, amo lo que hago”, aseguró.

El sinaloense está por emprender una gira por Estados Unidos y México; aquí incluirá estados como Michoacán, Mazatlán, Durango, Veracruz y la capital.

Para el lanzamiento del tema Dónde estás, el cantante grabó un video en Allende, Nuevo León, en el que además explora su lado más histriónico, teniendo como fondo imágenes de los clásicos elementos de la música regional mexicana: el campo, los instrumentos musicales, los músicos en vivo y, por supuesto, el amor.

Este no será su primer disco de covers, en su anterior entrega, El Bebeto grabó clásicos de la música regional mexicana, a ritmo de banda y norteño, titulado Desde Guasave hasta el cerro de la silla.

Su nueva canción, concluye, “es para bailarla, cantarla, sentirla y escucharla a todo volumen. Espero que la disfruten y que sientan ese amor genuino que sentimos nosotros al hacerla”.