Eduardo Barajas interpreta a Vicente Fernández joven en El último rey, El hijo del pueblo

Eduardo Barajas también jalisciense y con hambre de tener su nombre en las grandes marquesinas como lo que buscó en el mundo del entretenimiento a base de sacrificios, el fallecido Vicente Fernández, asegura que le llegó su gran oportunidad al participar El último rey, El hijo del pueblo, que se transmite por el canal 2.1.

Con la invitación que le hizo Juan Osorio, productor ejecutivo de la serie, aspira a abrirse camino igualmente en el canto y la actuación. “Mi gratitud infinita a Juan por esta gran oportunidad de interpretar a este charro, a este ídolo de nuestro pueblo. Además estamos en una producción que echó la casa por la ventana sin escatimar gastos para darle a la serie ese realismo y no se vea acartonado”.

Barajas reconoce que no es lo mismo hacer televisión que cine, que en este segundo rubro, lo maneja certeramente en la fotografía, el talentoso Jorge Fons y lo ha aplicado a la serie. “Todos estamos trabajando con mucho respeto, dignamente pero sobre todo con mucha pasión, ya que tuve que estudiar bien a don Vicente a quien le aprendí el ser una persona disciplinada, responsable, con muchas ganas de salir adelante, llevo 10 años dedicándome a actuar y cantar.

“En este momento se me abrió esta puerta y fue porque estuve ahí, entonces eso le he aprendido a él a no dejarme caer e ir recio para adelante”

Fue muy claro Eduardo Barajas en manifestar que en sus escenas de canto hace playback, “yo no las interpreto, es la voz de Pablo Montero, quien se metió al estudio de grabación a cantar 40 temas, clásicos de José Alfredo Jiménez, algunas que interpretó Javier Solís y él las retoma, otras las más conocidas por Pedro Infante”, precisó.

“Prefiero ser honesto y la decisión que tomó la producción es la más idónea para que no se perdiera la tonalidad de las interpretaciones y fuera creíble en los actores que lo personifican en cada etapa de su vida”, explicó.

Ante la pregunta que la familia Fernández no están contentos con la versión de la serie de Juan Osorio, respondió: “Principalmente los que estamos haciendo nuestro trabajo, es con mucho respeto, cariño y profesionalismo. Con nuestros directivos estamos haciendo un producto de calidad. De un nivel de fotografía de cine, además de seguir presentando un gran trabajo, es un gran homenaje a nuestro gran ídolo.

“Ssoy gran fan de don Vicente Fernández, me encantan sus canciones, su sonido musical y como el personaje que encarnamos, poniendo muy en alto el nombre de México con sus canciones y sus películas. Mi gran admiración hacia él, por siempre”.

Eduardo Barajas como cantante gusta de interpretar la obra de José Alfredo Jiménez. Ahora en la plataforma digital tiene la canción Ella y le está yendo bien en descargas digitales.