Edgar Oceransky promete una noche inolvidable con “Trova en el Lago”

Este jueves 28 de noviembre a las 7 de la noche la trova tomará protagonismo en una velada única con el concierto “Trova en el Lago”, encabezado por tres de sus máximos exponentes: Edgar Oceransky, Fernando Delgadillo y Amaury Gutiérrez. Este evento, que promete ser un placer para los amantes del género, tendrá lugar en un escenario especial junto al lago, creando un ambiente íntimo y romántico.

En entrevista para OEM Guanajuato, el cantautor expresó su entusiasmo ante la oportunidad de compartir escenario con dos leyendas de la trova. “Estoy muy emocionado. Aunque cada uno trae su propio repertorio, siempre hay lugar para las sorpresas. Es posible que nos unamos para interpretar algunos temas juntos”, adelantó Oceransky, dejando abierta la posibilidad de momentos memorables y colaboraciones inéditas.

Este concierto llega en un momento de madurez artística para Oceransky, quien ha destacado por su crecimiento como compositor y cantante, colaborando con grandes de la música latina como Armando Manzanero y Francisco Céspedes. Entre sus éxitos más queridos, Beso grande, forma parte del repertorio que se escuchará esa noche.

El compositor y cantante Edgar Oceransky dijo que será una noche larga para disfrutar con tres artistas en un solo espectáculo.

“Somos artistas muy complementarios así que los invito a que vayan con toda la familia. Es un lugar cómodo, grande, vayan se la van a pasar muy bien” dijo

En cuanto a su carrera como solista ya se encuentra preparando giras y conciertos por su nuevo disco “Volver abrir la puerta” el cual incluirá 10 temas inédito y que llegará el próximo año y con el que pretende visitar varias ciudades. “Empezaremos en México y después vamos a ir a centro y Sudamérica, así que estamos muy contentos de poder hacer los que nos gusta.





El intérprete de “Juro” platicó que de repente voltea al pasado “cuando empezaba en el 93 en el Sapo Cancionero, hace ya 30 años y me doy cuenta de que sigo disfrutando el escenario, incluso cada vez más, porque antes todavía el nervio, la inseguridad; ahora cada vez he ido encontrando mejor el lugar en el escenario. Cada vez me siento más a gusto, mi voz está más preparada, mi guitarra”.

El músico asegura estar enamorado de lo que hace “Yo me veo contento. Me veo que he logrado en mejorar en muchos aspectos, pero con el mismo gusto, con la misma esperanza, con las mismas ganas de subir al escenario y de seguir haciendo cosas”.

“Soy una persona que va a cumplir 50 años y escribo canciones de lo que le pasa a una persona de esta edad” dijo al tiempo que invitó a la gente a ser parte del espectáculo “Trova en el Lago” a realizarse en León, Guanajuato.