Dverso se levantó con la ganas de “Otro Poco”; su nuevo sencillo

Dverso llegó para conquistar y es que el artista de Cali, Colombia, lanzó su nuevo sencillo “Otro poco” tema reciente que el cantante define como romántico y con un ritmo chevere para bailar, nos compartió para El Sol de León en entrevista que la pista ya tiene videoclip filmado en la soleadas y cálidas playas de Cartagena.

El colombiano nos platicó de su nuevo tema que tiene ya un video oficial subido a YouTube “Otro poco es mi más reciente sencillo, una canción bien romántica con un ritmo bien chevere, bien bailable, con la que todo mundo se puede identificar, creo que todas las personas tienen un amor que quieren volver a ver, que sienten esa necesidad de otro poco en todo los sentidos”.

El artista nos detalló el estilo de su nueva rola que habla de un reencuentro, de esa personas que tienes ganas de volverte a encontrar “es un reggaetón, romántico comercial, sí quisimos hacer algo más fresco en el sentido de darle un poco más de amor a la gente, más pasión, de igual forma es muy bailable y bueno me inspiro en algo que me sucede a mi o algo que me cuenta algún cercano como un amigo o la familia, tomo esas historias y las plasmo en mi música y eso fue lo que hicimos con otro poco”.

El video de “Otro poco”, inicia con Dverso despertándose y recuerda entre sueños a una chica ”una mañana me desperté con el deseo de otro poco y así escribí Otro Poco, con mucho amor” dijo para la OEM en León.

Dverso cuenta una década en la escena musical pero desde su infancia ya componía canciones “siempre desde niño he sido muy amante de la música me ha encantado, el baile la música, son más de diez años de carrera artística, como tal en el 2010, pero desde 2003, 2004 yo ya estaba componiendo”

El vídeo Oficial grabado en la ciudad caribeña de Cartagena ha tenido buena aceptación por parte del público latinoamericano “Súper feliz porque tan solo en 15 días que la lanzamos ya cuenta con más 200 mil reproducciones en YouTube y ya vamos para las 300, feliz por eso y agradecidos con todo ese cariño de México, de Colombia de Chile y de todos esos países de Latinoamérica que me apoyan”.