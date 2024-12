Diana Bracho celebra trabajando su cumpleaños 80

“Soy una actriz, soy una mujer, soy una madre y abuela muy plena, no me peleó con la vida, no peleó con la edad, ni con el tiempo”, habla Diana Bracho, quien este jueves cumple 80 años.

La actriz que ha interpretado cientos de personajes en 75 años de carrera, afirma contundente que en su vida no existen las apariencias.

“No quiero ser otra que no soy, porque cuando quieres ser otra, es un drama en tu vida. Y yo no tengo nada de eso. Soy la que soy. Y mi cumpleaños deseo pasarlo trabajando, porque yo no soy de fiesta. Y soy abuela en la vida real. Tengo una nieta de 24 años y otra de 20 que vive en Inglaterra

“Me encanta la ‘abuelez’ en mi vida real”, explica la ganadora de tres premios Ariel por su trabajo en El castillo de la pureza (1973); “El infierno de todos tan temido” ( 1980) y el Ariel de Oro que le otorgaron en 2022 en reconocimiento a su carrera.

Integrante de una dinastía con tradición artística, su padre fue el director de cine Julio Bracho, a quien se le deben cintas como “La sombra del caudillo”, sus tíos también brillaron en la industria cinematográfica, Andrea Palma, Ramón Novarro y Dolores del Río, con ellos comparte el compromiso con el trabajo.

“En mi carrera nunca trabajé de bonita, ni de glamorosa, mi carrera la he forjado de personajes. No tengo la necesidad de estar siempre joven, sólo con mi mejor postura en escena, porque lo único que requiero es tener la pasión que le tengo a mi trabajo, para lograr el personaje con todo lo que tengo en ese momento

A Diana nada la detiene, en el primer bimestre del año la operaron de las cervicales, una cirugía que calificó como “delicada y de riesgo”, de la que salió airosa, aunque ahora camina despacio.

“El hecho que camine lento no me impide actuar, porque mi memoria posee la lucidez de la plenitud que tengo como mujer”, explica en entrevista con El Sol de México, en una locación de Jardínes del Pedregal, donde se graba la telenovela Regalo de amor.

“Sigo mis terapias, hago mis ejercicios diariamente, soy muy disciplinada con mi salud. Hay días que estoy bien, días regulares o días mal por los dolores postoperatorios que me dan en las lumbares.

Prefiere el aplauso a los premios

Intérprete de personajes clásicos de la televisión mexicana como “Leonora “en la telenovela “Cuna de lobos” o la tía “Evangelina” en “Cadenas de amargura”, comenta que lo que más aprecia de su trabajo es el reconocimiento que le da la gente.

Hoy, a los 79 años, Diana Bracho ha decidido volver a sumergirse en la poesía, publicando su primer libro titulado "Pronóstico reservado". / Flor Castañeda / El Sol de Zacatecas

“En mi vida más que se me dé premios, lo que más quiero cuando inicio un proyecto es que el público siempre me tenga en su corazón por mi trabajo.

“Sí valoró los premios, pero en mi caso, siempre busco el reconocimiento y cariño del televidente o el cinéfilo que ahora ve mi filmografía en las plataformas virtuales”.

En los últimos años, se ha dedicado más al teatro y la televisión, en la telenovela que graba actualmente, interpreta a una bisabuela.

Pide dignificar al adulto mayor

“Para mi trabajar es una dicha enorme. Realmente estoy feliz de estar en este proyecto, interpreto a Catalina, una bisabuela y abuela sumamente cariñosa que siempre lucha por la unión de la familia”.

“Yo iré entrando en la trama poco a poco, porque vivo en una casa de retiro de la tercera edad. Y sí me da mucho gusto encarnar a “Catalina”, porque yo soy en la vida real una persona de la tercera edad, yo no escondo ni mi edad.

“Al contrario, hay que dignificar a este sector de la población. Catalina vive en ese lugar porque ella decidió irse a vivir ahí, no porque sus hijos la fueron a aventar o dejar ahí, no.

“Es muy importante decirle al público que el adulto mayor debe decidir dónde vive. Esto y más se le va a decir al público en la telenovela”, señala Bracho.

“Ahorita no puedo caminar muy bien. ¡No importa! no camino rápido con las piernas, camino con la mente, camino con el corazón, camino con la intención que le voy a dar al personaje.

“’Catalina es muy linda, muy amorosa y representa la edad que tengo que por cierto el 12 de diciembre cumplo 80 años”, declara orgullosa la actriz, quien se define con una sola frase: “Soy muy valiente”.

Y en verdad nada la detiene, a los dos meses de su operación participó en la obra de teatro Madres e hijos, que se mantuvo en cartelera hasta junio pasado, junto con Juan Manuel Bernal.

“Al mes de haber sido operada de la columna ensayaba seis horas diarias. Todos mis compañeros, desde el director Diego del Río, hasta el productor se portaron maravillosamente bien conmigo. La temporada de la obra fue sold out”.