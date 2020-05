Devendra Banhart lanza el segundo sencillo del disco homenaje a Marc Bolan

Hace un me se anunció el lanzamiento del álbum tributo a uno de los grandes exponentes del glam rock, el británico Marc Bolan el nuevo material discográfico se llama “AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Boland and T.Rex” se reveló el segundo sencillo de esta producción, tema que es interpretado por Devendra Banhart col tema “Scenescof”, canción del período folk psicológico de Bolan, que forma parte del álbum My People Were Fair And Had Sky In Their Hair…But Now They’re Content To Wear Stars On Their Brows, con el que en 1968 debutó su banda Tyrannosaurus Rex.

Este homenaje tiene similitudes sonoras con la banda Tyrannosaurus Rex con el estilo folk de Banhart. En esta nueva entrega los californianos “Scenescof” tienen más espacio, así enfatizaron en la delicadeza y fluyendo en una corriente de ensueño.

El álbum se realizó bajo la dirección de Hal Willner, veterano de la música que trabajó con diversos artistas, fue productor del musical de sketch en Saturday Night Live durante varias décadas y produjo álbumes para los artistas Marianne Faithfull, Lou Reed, Bill Frisell, Lucinda Williams, Allen Ginsberg, William S Burroughs y más, el reconocido productor falleció el 7 de abril a causa del Covid-19.

Marc ha sido señalado como una gran influencia por algunos de los nombres más importantes de la música, desde David Bowie hasta Johnny Marr.

En el año en que Marc ingresará al Salón de la Fama del Rock & Roll y 50 años después de lanzamiento del primer sencillo y álbum de T.Rex, ilustres fanáticos se han reunido para rendir homenaje y defender su lugar entre los grandes de la música.

Para AngelHeaded Hipster es una colección de estrellas importantes como Elton John, U2, Joan Jett, Nick Cave, Peaches y Marc Almond han reinterpretado y reimaginado algunas de sus mejores canciones, incluidas “Jeepster”, “Bang a gong (Get It On)” y “Ride a white goose”.

Marc Bolan era muchas cosas: un trovador del pop popular, el gurú del metal de Glam Rock, una estrella del pop que ardía tan brillante como cualquier otro, un guitarrista brillante, el 20th Century Boy, ícono de estilo, poeta. Para algunos, su persona brillante eclipsó su legado musical, pero con AngelHeaded Hipster se le celebra como compositor.