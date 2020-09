Denni Den propone el goce y el baile con “Bata Bata”

Denni Den es una chica que tiene una carrera profesional en la que ha incursionado desde la actuación, el canto y el baile, la comedia musical, además de el teatro, novelas televisivas y series, en la música desde el género del Pop Urbano ya cuenta con tres sencillos, el más reciente “Bata Bata”.

La cantante y actriz conversó con El Sol de León y nos platicó cómo fue que decidió proyectarse dentro del pop urbano en “en el mundo de la música decidí desde hace un año y medio, que tenía un sueño que quería cumplir desde muy chiquita, estoy preparada, me siento lista y voy a hacer lo que tenga que hacer, me quite esos medios y solitos se fueron abriendo los caminos”, dijo Denni.

Denni lanzó ya su tercer sencillo llamado “Bata Bata” y la actriz y conductora nos contó que su propuesta musical tiene buena recepción por parte del público.

“Se ha dado muy padre la respuesta con los fans, Bata Bata es mi tercer sencillo, hemos conectado y tenemos contacto estamos llegando no solo a México sino a Latinoamérica, en Salvador Perú, esto se puede levantar a pesar de la cuarentena”, dijo Den para la OEM.

“Sin mí”, “Goza” y “Bata Bata” son las tres pistas que Denni ha lanzado y acerca del más reciente título nos contó “es una canción de tú lo que sientes cuando escucha la música, que te mueves, que te pone a bailar, es una canción muy alegre para disfrutar, del género pop urbano”.

“Es una canción, bueno todas mis canciones tienen un mensaje positivo, de que disfrutes, de empoderarte, es totalmente para bailar, para que te muevas, como una chica me dijo eres la primera que me pone a bailar en esta cuarentena” comentó la cantante de Pop Urbano y añadió que no está cerrada a otros estilos de música.

Bata bata es un tema con upbeat latino, sensual y alegre, que provoca ser feliz y el deseo incontrolable de bailar.