Danny Ocean enloquece a sus fans en la Velaria de la Feria de León

Con un “sold out”, el venezolano Danny Ocean se presentó por primera vez en León, donde el escenario fue la Velaria de la Feria Estatal de León 2022, donde además dio inició a sus giras.

Cerca de las 10:00 de la noche una oscuridad en el recinto anunció que Danny Ocean saldría al escenario, esto provocó un gran estruendo por parte de los asistentes, quienes se levantaron de sus asientos para grabar el momento en que el joven compositor apareciera.

Gossip [Fotos-Video] Molotov enciende la Velaria al ritmo de rock

En cuestión de minutos el cantante salió para interpretar su éxito más popular “Me rehusó”, que hizo a todos cantar y bailar; otra de las canciones que generó una gran euforia fue “Babylon girl”.

Entre el público un cartel en el que se podía leer “¿puedo ser tu babylon girl?”, era levantado con la intención de llamar la atención de su artista favorito.

“Pronto”, “Cuando me acerco a tí” y “Tu no me conoces”, fueron las siguientes en la lista, que no dejaron de ser cantadas por todos los asistentes, que en su mayoría fueron jóvenes que se divirtieron en el concierto en el que además fueron soltadas al aire varias burbujas.

“Son mi primer fucking show en 2022, el placer es mío de estar aquí con ustedes, gracias espero que pasen genial, buenas noches”, comentó Danny Ocean.

“La siguiente canción sé que aquí en México ha sido una locura, la primer vez que me pasaron esta canción, lo primero que pensé fue en lo que sentía por mi país, yo soy de Venezuela tengo 7 años sin volver a mi país, está canción representa mi sentir, se llama: Mónaco”, mencionó el cantante antes de interpretar esta canción.

“Epa Wei”, “swing” y “vuelve” fueron disfrutados desde varios puntos de la Feria, donde se proyectó el concierto tan esperado de Danny Ocean.