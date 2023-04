Cumbia Oui Oui te invita a estar “En la Playa”

Cumbia Oui Oui es un proyecto musical franco-mexicano influenciado por la cumbia, los ritmos latinos y la música contemporánea, que está de estreno con su segundo sencillo “En la Playa”.

La canción está inspirada en el ferviente deseo de escapar de la rutina y salir a vivir el sueño tropical, una sabrosa fresh cumbia que habla sobre disfrutar del amor, de las cosas simples y de lo más esencial de la vida para evadirse de la superficialidad y frivolidad de las grandes ciudades. En este track Cumbia Oui Oui rompe la barrera entre el electropop y la cumbia para crear un estilo fresco.

Los temas de este talentoso dueto, hablan sobre la vida, sobre anhelos, sueños, amores y situaciones por las que alguna vez todos pasamos.

Los pilares de este proyecto son Damien (célebre baterista internacional originario de Francia) y Jud (cantante y compositora mexicana), quienes se encontraban viviendo en un pueblo de Francia llamado Médréac, donde empezaron a compartir su propuesta musical con la gente mostrando esta peculiar combinación del folclor de ritmos.

Dentro de sus presentaciones es una fiesta que celebra la música y la fusión de culturas a través del mundo. Sus arreglos, letras y composiciones corren por cuenta de Damien y Jud, haciendo esta original y atípica mancuerna.

Su estreno “En la Playa”, es el segundo sencillo lanzado hasta ahora, después de “Erase and Rewind” su reversión del cover de la banda The Cardigans, siendo una canción de su autoría este nuevo tema tiene tiene todo lo que se necesita para ser un hit, pues los coros repetitivos no se dejan de tararear.

“Cuando escribimos En la Playa, pensábamos en cómo sería nuestra vida si nos fuéramos a vivir a una pequeña isla, en una pequeña casita autosustentable y disfrutar de lo más simple”.

Con este tema, Cumbia Oui Oui comienza a posicionarse poco a poco en la escena y en la nueva oleada de música indie. El videoclip que acompaña este single fue grabado en un bonito puerto de Yucatán llamado Sisal.