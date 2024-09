Cuarto Mar a la final de La Casa de los Famosos México; “Agus” el último eliminado

Después de 64 días dentro de La Casa de los Famosos México, Agustín Fernández se convirtió en el último eliminado del programa, quedándose a punto de formar parte de la final, en la que participarán los cinco miembros del Team Mar.

Junto a Arath de la Torre, Mario Bezares y Briggitte Bozzo, el influencer argentino estaba nominado, pero él fue quien abandonó la casa, luego de ser el menos votado por la audiencia.

“Fue un reality difícil, entró un Agustín y sale otro distinto. Me voy feliz, cambiado y valorando muchas cosas que antes pasaba por alto. Me voy muy contento”, dijo en su llegada al foro.

OMG! Adrián Marcelo reacciona a intento de cancelación en redes: Una polémica más, una menos

“Agus” fue el último integrante del Cuarto Tierra en el juego. En las galas pasadas vio cómo cada uno de sus compañeros de cuarto abandonó la casa en semanas consecutivas, entre ellos, Sabine Mousssier, Mariana Echeverría, Luis “Potro” Caballero, Gomita, Ricardo Peralta y Sian Chiong. Aunque al final formó un lazo con sus adversarios, no le fue suficiente para llegar a la emisión final del show.

¿Cuándo es la final?

Serán los cinco integrantes del Cuarto Mar los finalistas que compitan por el reconocimiento de cuatro millones de pesos. Dicho premio fue presentado a los contendientes por la actriz y cantante Anahí, quien hacia el final de la transmisión lo llevó dentro de la casa en un maletín.

Puedes leer: Paola Rojas se va de Televisa: ni siquiera pudo despedirse de Netas Divinas

La final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México se celebrará el próximo domingo 29 de septiembre. Desde hoy por la noche, luego de que Agustín Fernández abandonó la casa, las votaciones se abrieron para que el público pueda elegir al ganador.

Por primera vez en el sistema de votación, éste será positivo, por lo que el público votará por su favorito para ganar, no por el que desea que sea eliminado.

El miércoles, el quinto finalista abandonará la casa, dejando únicamente a cuatro participantes en la ceremonia de clausura.

La ÚNICA e INIGUALABLE @Anahi llega hasta mi casa para llevarles a mis habitantes una GRAN SORPRESA 🤩⭐#LaCasaDeLosFamososMx, rumbo a la GRAN FINAL, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/p66iAJIb64 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 23, 2024

No hubo posicionamiento

Contrario al posicionamiento habitual en las galas de eliminación, la de este domingo tuvo un sinceramiento, en el que cada integrante eligió a quien le gustaría que fuera ganador.

Arath de la Torre escogió a Mario Bezares, “has hecho mi paso por la casa más ligero. He encontrado en ti un ser maravilloso”, le dijo al creador de “El Gallinazo”, quien a su vez le respondió “hemos disfrutado paso a paso. Me encanta lo paternal y el excelente marido que eres. Eres congruente con lo que haces y con lo que dices. Me encantaría trabajar contigo”.

En su turno, Gala Montes eligió a Briggitte “Si yo no gano, quiero que ganes tú, porque te lo mereces por el bonito ser que eres, por esa luz que tienes, porque te quiero, te adoro”, le mencionó. “Eres una chica empoderada, trabajadora. Tus emociones son una flor que le muestras a cada mujer”, fue la respuesta de Briggitte.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Por su parte, Agustín Fernández también eligió a Mario Bezares, su compañero de cuarto. “Estoy seguro de que la casa no hubiera sido igual sin ti. Nos haces esta estadía mucho más fácil”, le dijo el influencer argentino.

Finalmente, Karime se sinceró con Arath. “Me has enseñado demasiado a nivel personal, consejos de vida. A nivel carrera, me encantaría trabajar contigo”. Después, los sobrevivientes vieron el video del brindis en el día uno de competencia, donde todos se presentaron.