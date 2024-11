El universo de Sheldon Cooper crece con el spin-off de Georgie y Mandy

En 2007, en "La teoría del Big Bang" nos presentaron a un grupo de amigos con grandes dotes para la ciencia, demasiado inteligentes para los cálculos y la física cuántica, pero muy poco sociables y fallidos en el amor. De ahí, los fanáticos conectaron con el personaje de Sheldon Cooper, interpretado por el actor Jim Parsons.

Diez años después y gracias a la popularidad de Sheldon, el creador Chuck Lorre apostó por explorar más la vida de este personaje, dando como resultado “El joven Sheldon”, en donde el público conoció a toda la familia Cooper y cómo el pequeño científico fue creciendo y adaptándose a sus habilidades.

Ahora, luego de siete temporadas, Chuck Lorre lo vuelve a hacer y apuesta por un spin-off, pero ahora del hermano mayor de Sheldon, Georgie.

Gossip Celebran el final de The Big Bang Theory

Durante las siete entregas de “El joven Sheldon”, se conoció un poco más sobre la vida de Georgie, a quien le interesaban más los deportes por encima de los estudios; sin duda es un opuesto total al pequeño científico.

La relación más estrecha que tuvo fue con su papá “George” (Lance Barber), sin embargo, éste fallece cuando “Georgie” (Montana Jordan) se entera que está a punto de convertirse en padre.

“Georgie & Mandy’s First Marriage” es la nueva entrega de Chuck, que, en colaboración con Steven Molaro y Steve Holland crearon en sustitución del joven Sheldon y que ya está disponible en la plataforma Paramount+.

Puede interesarte: Muere Bob Newhart, el profesor protón en The Big Bang Theory, a los 94 años

“Desde el momento en que Emily Osment (Mandy McAllister) apareció en ‘El joven Sheldon’ y cuando vimos junto a ella a Montana en la pantalla, sabíamos que teníamos algo especial allí. Luego comenzamos a desarrollar a su familia con Will y Rachel (padres de Mandy). Nos emocionamos mucho porque sabíamos que cada vez que el joven Sheldon se acercaba al final, estos eran personajes que queríamos seguir hacia el futuro”, afirmó el co-creador Steve Holland en conferencia de prensa.

“Comenzar este nuevo programa y agregando a Dougie Baldwin y Jessie Prez al elenco, ponerlos frente a una audiencia de estudio en vivo cada semana ha sido increíble y estamos muy entusiasmados”, agregó el también productor ejecutivo.

La nueva historia

La historia comenzará con la pérdida del padre de “Georgie”, el nacimiento de su pequeña hija y su mudanza hacia la casa de los McAllister, donde radican sus suegros Audrey (Rachel Bay Jones) y Jim McAllister (Will Sasso).

The Big Bang Theory / CORTESÍA

A través de diferentes episodios, “Georgie” se enfrentará a situaciones de comedia, intentando asumir su rol como padre joven, incluso buscando un nuevo trabajo para aportar a la casa, algo que comparte en la vida real, ya que el actor de 21 años recién debutó como papá de una pequeña de nombre Emma.

“No sé qué esperar de este proyecto, la verdad, pero tampoco sabía qué esperar cuando comenzamos la serie de ‘El joven Sheldon’ y, de alguna manera, gracias a Dios lo superé, así que voy a hacer lo mejor que pueda y todos trabajaremos juntos para hacerlos reír, estoy disfrutando cada escena para mí es enérgica, es realmente divertida”, expresó el protagonista Montana Jordan.

“Ha sido muy divertido ver Montana crecer frente al público y realmente me gusta verlo. La audiencia ha sido realmente fabulosa, él es tan bueno, es realmente divertido”, comentó Raquel Bay.

El actor Will Sasso aseguró que, al igual que en los multiversos cinematográficos de los superhéroes, no es necesario haber visto algunas entregas para entender una historia que se desprende de un universo mayor.

Eso sí, algunos de los personajes de la saga previa estarán interactuando nuevamente, como la mamá de Georgie, Mary (Zoe Perry), su hermana Missy (Raegan Revord) y la abuela Meemaw (Annie Potts).

Sigue la familia

De hecho, muchos de los trabajadores que hicieron posible “El joven Sheldon” se trasladaron para ahora emprender este nuevo viaje, indicó Emily.

El elenco está integrado por Iain Armitage en el papel de Sheldon y Zoey Perry como Mary

“Esto es un consuelo encantador, estar rodeado de gente con la que tuve el placer de trabajar durante tres años. Por ahora en este programa y hay un clima tan maravilloso, nuestros miembros del elenco del joven Sheldon continúan jugando con nosotros acá”, aseguró la actriz.

Una de las curiosidades del show es que, a diferencia de la entrega del pequeño científico y siguiendo los pasos de la serie antecesora, ésta vuelve a ser grabada en multicámara y con un público presente, en el foro de televisión, con el fin de que la risa sea natural.

En el caso del personaje de Jim, padre de Mandy, además de fungir como el patriarca de la familia, también será un respaldo para Georgie, él será quien lo guíe, incluso quien le dé oportunidades laborales.

Dentro de su primer trabajo, Georgie se encontrará con Ruben, un empleado de hace mucho tiempo en la tienda de llantas donde Jim trabaja. Aunque ambos tendrán diferencias, es posible que al final se lleven bien.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Y, ¿habrá espacio para un conocimiento científico como estaba el público acostumbrado en las entregas previas?

“Es interesante poder girar y explorar una parte diferente de este mundo que no es científico. Ahora no se trata de ciencia y no se trata de un intelecto especial, no es que ustedes no sean genios. Aquí se está dispuesto a girar hacia un rincón diferente de este universo y creo que estas historias nos parecen muy reales y muy identificables, son historias familiares, muy humanas, se siente como parte del mismo universo, pero hay otra pequeña parte donde se presta más a la diversión y, sinceramente, me gusta.

“Para ser honesto, después de haber escrito sobre ciencia y científicos durante tantos años, es un poco de alivio no tener que hacer eso ahora”, reveló Holland.