Conquista María José el Palenque de la Feria de León

Los asistentes al Palenque de la Feria Estatal de León 2020 salieron de ver y disfrutar de la música de María José con una enorme sonrisa en la cara, y es que la cantante le puso un sabor ranchero al concierto.

Poco después de las 11:00 p.m. a María José la recibió una gran ovación que le dio la bienvenida y al instante, la intérprete entonó canciones como “Las que se ponen bien la falda” y “Solo el amor lastima así.

La velada poco a poco se tornó romántica; un momento en que se encendió el corazón de las fans, fue cuando la cantante cantó “Te besé” y fue una de las pistas más coreadas, una pieza que hizo que la audiencia fuera un gran coro.

“Esta noche vamos a cantar no poquito, lo que le sigue” dijo la cantante para seguir con el tema “Hábito de ti “.

“¡Se vale bailar eh!”, dijo la cantante y así ofreció “Derroche”, el escenario cambió a un tono color rojizo, María José cantó temas como “El Amor Manda”, “Lo que tengas conmigo” y “Me equivoqué”.

Pero María José no solo cantaría sus éxitos Pop, sino que tuvo guardada una sorpresa para con sus fans y esa fue que cantó piezas rancheras, acompañada de un conjunto de mariachis como “El son de la negra”, “Ya no me acuerdo más de ti”, “Como tú mujer”, “Si nos dejan” y un popurrí con letras que recordaron las grandes piezas del recordado Juan Gabriel como “Abrázame muy fuerte amor” pieza que “Majo” cantó con especial cariño para todos.

La también actriz cambió de vestuario por un atuendo más brillante con el que se perfiló para el final con temas como “Lo que tenías conmigo” que fue unos de los temas más aplaudidos, después “Me equivoqué”, “Él era perfecto”, “La ocasión para amarnos”, y finalmente cerró su noche en León al ritmo de “La ocasión para amarnos” y “Prefiero ser su amante”.