Concierto de Epica: Se presenta por primera vez en León y brindará con su propia marca de mezcal

León, Gto.- Este próximo sábado será el día que Epica pise por primera vez la ciudad de León. Con su primer concierto en vivo en la capital de la piel y el calzado, además de su excelente repertorio, sus fans también podrán degustar su mezcal edición limitada que la banda estrenó recientemente

Unos holandeses bien mexicanos

El lanzamiento lo realizaron el 9 de mayo a través de sus redes sociales: “¡México! ¡Mira esta increíble mercancía que traemos en el "Mexican Omega Tour", que incluye nuestro nuevo Mezcal!”.

Se trata de una sola presentación, en su diseño se puede ver la forma de un maguey y el nombre de la banda, la compra de la botella incluye una elegante caja negra que sigue el mismo diseño de un maguey y el logotipo de Epica, logrando una fusión de la cultura mexicana con el metal.

Además de playeras, sudaderas, vasos, tazas ahora también se podrán llevar de recuerdo una botella de mezcal que está a la venta en sus conciertos y en línea en su página web.

“México ha sido nuestro segundo hogar durante los últimos 20 años. Después de que lanzamos con éxito la cerveza Epica el año pasado, estamos encantados de optar también por una bebida mexicana. Presentamos una edición limitada de Epica Mezcal que solo estará disponible en las nueve fechas del Mexican Omega Tour”, explicó el guitarrista y fundador del grupo, Mark Jansen.

¡Listos para sus tragos!

Los fans de épica enloquecieron con la noticia y los expresaron con mensajes que dejaron en sus redes sociales.

“Alguien que asista al concierto y me compré el mezcal, no podré ir soy serio por favor, mándenme inbox”, “¡Necesito un Mezcal Epica!”, “¿Los puntos de venta estarán dentro del lugar del concierto en algún stand en especial?”, “Cuando vengan a dar 8 conciertos a Colombia ya misma me encargo de producirles un guarapo bien poderoso”, son algunas de las impresiones de sus seguidores.

Cabe destacar que Epica cerrará su gira por México en León y el concierto tendrá como telonero a NeonFly, británicos que harán un recorrido por lo más destacado de su discografía.