Con cinta Tal para cual piden más atención hacia la diversidad

La falta de difusión sobre la diversidad en los medios de comunicación, fue lo que llevó a James Sweeney a escribir el guion de Tal para cual, película de TNT Original y Particular Crowd que estrena hoy a las 22 horas por TNT y que sigue la historia de Todd, un chico que a sus tan sólo 25 años, comienza a dudar sobre su homosexualidad.

Todd es un chico que ha vivido de un “modo gay”, con vestimentas de colores y rodeado de sus amigos de la comunidad LGBT+. Pero al mantenerse virgen a su edad ante su incapacidad de sentirse atraído por otro hombre, comienza a salir con Rory (Katie Findlay), una chica llena de inseguridades con quien comienza una relación en la que las definiciones de género y los prejuicios quedan atrás.

“Con esta historia estaba interesado en explorar las nociones preconcebidas de quienes creemos que somos y las etiquetas. Y creo que Todd y Rory son compatibles el uno al otro. La primera vez que se conocen, están en la misma página en cuanto a sus prioridades personales pero cuando más cosas cambian es donde se torna en una dirección distinta”.

Desarrollar esta historia fue una herramienta para reflexionar sobre la condición alrededor del enamoramiento y las relaciones amorosas: “Estaba interesado en explorar la naturaleza del amor”, dice Sweeney en una conversación exclusiva en nuestro país para El Sol de México.

“No quiero hablar por todas las culturas del mundo, pero al menos en Estados Unidos tenemos una noción occidental de encontrar al alma gemela que tiene que complementarte física, sexual, emocionalmente, intelectual y en todas estas formas. Y estaba interesado en explorar una relación donde no verás una intimidad sexual asentada”, señala.

James Sweeney cita a su coestelar en esta cinta, Katie Findlay, para definir Tal para cual: “A ella le gusta decir que ésta es una carta de amor para los que están en medio. Ambos estamos de acuerdo en que no tienes qué saber exactamente quién eres a cierta edad, pero eso no significa que no mereces todo lo demás. Creo que hay mucha gente afuera que puede estar confundida”, afirma.

Protagonista y director de esta historia, James Sweeney se define a sí mismo como un actor asiático-americano con identidad de género Queer (término aplicado para quienes consideran que no existen las etiquetas, y no encajan en la definición de heterosexual u homosexual).

“Creo que las personas que parecen y actúan como yo a menudo no son elegidas para los papeles principales”, comenta. “Yo creé este personaje para mí. Pero fue un proceso de inseguridad y mucho sentimiento que me tomó seis años. Además de encontrarme con preocupaciones al ser yo el que actuaría y dirigiera sin tener una experiencia previa como director; es un riesgo para cualquier inversionista”.

Aunque Tal para cual es una comedia romántica, James Sweeney la considera como una deconstrucción de este género cinematográfico. “Muchas comedias románticas tienen una perspectiva sobre el amor pero eso no se ve en la pantalla. Y creo que eso es algo de lo que hablamos precisamente en esta película”, dice.

Uno de los deseos de James Sweeney es generar conciencia y aportar a la erradicación de las etiquetas sobre la sexualidad y la identidad. “Creo que hay mucha gente afuera que puede estar confundida o que no se ven reflejados en los medios de comunicación. Todd no representa a todos los hombres gays de la misma forma en la que no representa a todos los asiáticos o la sexualidad de todos los hombres. Espero que la gente pueda relacionarse con las cosas que pasan en la película”, concluye.