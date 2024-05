Cosplay y terror en arranque de CCXP México

Este viernes arrancó la primera edición de la convención Comic Culture Experience (CCXP) México, que contará con la presencia de actores, creadores y directores, y se celebra del 3 al 5 de mayo.

Las actividades comenzaron con una proyección de la cinta “Inmaculada”, protagonizada por Álvaro Morte y Sydney Sweeney, quienes presentaron la cinta y más tarde respondieron preguntas en el “Omelette stage”.

Los fans comenzaron a arribar a partir de las 10:00 de la mañana, algunos de ellos caracterizados de sus personajes favoritos de películas y videojuegos. Tal fue el caso de “Andy Black Soul”, quien acudió con un cosplay del juego de terror “Five nights at Freddy’s”.

Gossip CCXP arranca su primera edición en México con "Spoiler Night"

“Hice la blusa, el pin y mis orejas”, cuenta en entrevista. “Jamás pensé que está convención iba a venir a México, porque investigué y era de Brasil, pero a mí me encanta, no sabes ni por dónde comenzar, me parece una excelente idea”, agregó.

Comic Culture Experience (CCXP) México. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

En esta primera jornada los pasillos de la convención lucían con poca afluencia de gente, e incluso había oportunidad para tomarse fotos con los fans que portaban los cosplays más originales.

Comic Culture Experience (CCXP) México. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Además de las activaciones, donde hay dinámicas para ganar regalos, los asistentes pueden disfrutar de conferencias, firmas de autógrafos y toma de fotografías con sus artistas favoritos.

Comic Culture Experience (CCXP) México. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Comic Culture Experience (CCXP) México. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Las actividades de este viernes concluirán con un panel a cargo de Anthony Starr, Erin Moriarty, Chace Crawford, Karen Fukuhara y Claudia Doumit, integrantes del elenco de la serie “The boys”.