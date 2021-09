Colegas y amigos recuerdan a José Alfredo Jiménez Jr.

Murió "el hijo de nuestro santo patrono de la canción ranchera", dice afligido Martín Urieta en un video difundido por la Sociedad de Autores y Compositores, SACM, que él preside.

"No existen palabras ni manera exacta para expresar nuestro sentimiento más profundo y emotivo de condolencia para toda su familia ", agrega en su mensaje por la muerte de José Alfredo Jiménez Jr., a los 63 años de edad, ocurrida este miércoles.

“Lo conocí en el vientre de su madre Paloma y desde chiquito me decía tía Lili. Me tiene consternada su partida, me duele en el alma”, dice desde Los Ángeles a El Sol de México Lilia Guízar viuda del compositor Ramón Inclán e hija del desaparecido Tito Guízar.

“Hace como 23 años aquí en Los Ángeles, mi esposo hizo un homenaje muy lindo a José Alfredo Jiménez en la Plaza México. Vino José Alfredo Jr., Paloma Gálvez y como parte del musical, mi comadre Queta Jiménez La Prieta Linda, interpretó un gran popurrí con la obra de Fello. Todo resultó muy lindo”, narra.

El cantautor de música ranchera José Ángel Ferrusquilla Jr., asegura que “José Alfredo hijo heredó mucho del talento de su papá, tuvo éxitos como compositor y trabajó mucho por la música de su padre. Siempre tuvo buena relación con los herederos de otros compositores como lo hizo conmigo. Fue un hombre educado, cordial, sonriente, muy amable. Qué decir de él, cualquier persona que le pregunten dirá lo mismo".

Agrega que siempre fue muy cordial, "un muchacho feliz, tranquilo y realizado. Su partida me genera mucha tristeza. Era aún joven, tenía mucho camino por recorrer, mucho que hacer en la vida, es una persona que no se sabía que estuviera enfermo, siempre lucía bien y era un hombre de muy buen corazón".

En un comunicado, la SACM detalla que el también productor fue "un hombre entregado a su profesión de compositor y destacado difusor de la obra de los grandes compositores de nuestro país, incluyendo a su padre, José Alfredo Jiménez".

José Alfredo Jiménez Gálvez escribió en coautoría con Juan Carlos Medina Herida sobre herida, La noche que me diste las estrellas y Me hace falta una pieza. Fugitivo, en colaboración con Reyli Barba y No lo niego, con Mario Monge. Su tema México, escrito en colaboración con Jesús Monárrez, fue finalista en el concurso México de mi Corazón.

José José, Juan Gabriel, Pedro Fernández, Tania Libertad, El Recodo, Ana Bárbara, Grupo Cañaveral, Alberto Ángel El cuervo, entre otros, han interpretado la obra de quien fue productor de discos para artistas como María de Lourdes, Lola Beltrán, Lucha Villa e Irma Serrano. "Participó en el soundtrack de la película La última y nos vamos, donde se puede escuchar su canción Sueños de amor, escrita en coautoría con Memo Muñoz", agrega el comunicado.

“Recordaremos siempre su talento y el empeño por difundir la música mexicana, donde se formó con amor y dedicación”, dice en el texto el director general de la SACM, Roberto Cantoral Zucchi.

Al maestro José Alfredo Jiménez Gálvez le sobreviven su esposa Verónica Meza; sus hijos María de Lourdes, José Alfredo, Verónica Sofía y Ángel Eduardo; y sus hermanos Paloma Jiménez Gálvez, María Guadalupe Jiménez Medel, José Antonio Jiménez Medel, Martha del Carmen Jiménez Medel y José Alfredo Jiménez Medel. Con información de Úrsula Medina