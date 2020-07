“Coleccionista” es el nuevo sencillo del cantante colombiano Guian, una pista que habla del desamor y expresada en el género urbano “el tema bastante cantable” nos dijo el colombiano.

Pese a la pandemia del coronavirus a Guian le hubiese gustado hacer más promoción de su nueva pista, sin embargo al tema le ha ido bien dice el artista y nos comentó que “es una canción que se lanzó digital, es urbano y está en todas las plataformas digitales ha funcionado muy bien el tema y todo ha salido como lo esperábamos a pensar de no hacer tanta promoción por cuestiones del covid”.

“Coleccionista” lleva más de 500 mil vistas en YouTube y Guian resaltó que “el tema está creciendo y terminando lo del covid le metamos más promoción y estamos viendo si le hacemos un video oficial a la canción”.

Acerca de la que lo que habla la canción el colombiano nos compartió que “Coleccionista es una canción que habla de un desamor, no es como una historia que me haya pasado porque muchos piensan que porque uno es artista lo que escribe es un representación de historias de uno, pero no, es una canción de desamor, el tema es muy cantable”.

Guian lleva un poco más de dos años el país y se dice contento pues ya hecho seguidores de su música en estas tierras “estoy súper fascinado de estos dos años y medio que llevo acá, para serte honesto el setenta por ciento de mis fans son mexicanos, mi corazón es parte de México” dijo para El Sol de León.

“Coleccionista” fue lanzado el pasado 29 de mayo y Guian como en todos sus temas, esta canción fue escrita por el intérprete colombiano quien se inspiró en una relación amorosa que vivó la cual dejó una marca importante en su vida pero por cuestiones del destino tuvieron que separase y ahora cada quien sigue su camino.

Este sencillo llega tras el éxito de Dame un tiempo, una canción en donde mezcló dos grandes géneros de los países que lo han cobijado: el urbano de su natal Colombia y el grupero de México donde ha cosechado sus grandes éxitos.

La experiencia de Guian al grabar este tema fue positiva, pues considera “que probar otros géneros me hace ver la música de otra manera, más abierto a experimentar en géneros opuestos a mí”.