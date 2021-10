“Chucky” llega a la TV a través de SyFy

LOS ÁNGELES. La perversa mente del muñeco de Child's play (1988) aterriza por primera vez en la pequeña pantalla con Chucky, una serie que estrena Syfy en Estados Unidos y que amplía esta famosa y longeva saga de terror.

Con Don Mancini, el creador de la saga al mando, la serie retoma la espeluznante figura de este juguete que ha aterrorizado a niños y adultos durante décadas.

Jamie Lee Curtis revela los secretos del éxito de Halloween

Kim Garland, guionista latina y pieza clave de la serie, dice que Chucky es un villano "muy singular" en el mundo del slasher, un subgénero del terror que gira en torno a temibles asesinos que acosan y matan, uno por uno y normalmente con armas blancas, a un grupo de personas con la venganza como razón habitual.

"Estamos acostumbrados en el slasher a malvados como Michael Myers (Halloween), Jason (Friday the 13th), Freddy Krueger (A Nightmare on Elm Street), Ghostface (Scream)... Y todos ellos son tipos grandes: te reducen físicamente para matarte. Pero Chucky es diferente. Él no te puede acosar físicamente así que Chucky tiene que ser realmente inteligente y astuto", argumentó.

Garland también recordó que "mucha gente vio las películas de Chucky cuando eran muy jóvenes" y que tuvieron "intensas experiencias" con ellas.

En este sentido, la guionista consideró que parte del éxito de Child's play reside en ese "imperecedero sentimiento" que provocan "las cosas que te dan miedo cuando eres pequeño".

GUSTOS FAMILIARES

Neoyorquina y con ascendencia puertorriqueña, Garland contó con una sonrisa que su pasión por el terror y por las historias más escalofriantes le viene de casa, ya que creció en una familia que regentaba una funeraria.

"Obviamente eso me dio cierto gusto sobre lo macabro, lo oscuro y lo que da miedo. Halloween es algo maravilloso para mí, por supuesto", dijo.

El muñeco diabólico regresará a sus raíces / Foto: Especial

Garland se definió como una guionista muy centrada en el terror, la ciencia-ficción y los thrillers, por lo que aseguró que esta serie era el proyecto ideal para ella.

"Esta es una saga ya muy establecida, pero también están abiertos a nuevas ideas", apuntó sobre "la experiencia mágica y extraordinaria" que fue trabajar en esta serie.

Garland también elogió la actitud de Don Mancini, quien, lejos de ser muy rígido o de "sobreproteger" el legado de Child's play, da la bienvenida a los nuevos creadores a su saga y les "invita a jugar con ella".

Esta larga saga, que empezó con la cinta homónima de 1988, incluye ya ocho películas contando el remake con Aubrey Plaza que se estrenó en 2019. Pero la serie no exige conocimientos previos, sino que ofrece "una historia completamente nueva" centrada en el personaje de Jake (Zackary Arthur).

Este adolescente de Nueva Jersey sufre acoso escolar y también tiene problemas en su familia, pero todo queda en un segundo plano cuando, en busca de piezas para uno de sus proyectos de arte, acaba llevando a su casa a Chucky sin saber el mal que encierra ese muñeco.

Garland subrayó que Jake es algo más mayor que otros protagonistas de Child's play y que eso les permitió también indagar en los dilemas que afrontan los adolescentes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También adelantó que Jake, quien viene de "un lugar muy oscuro" en su vida, "no se aleja inmediatamente de Chucky" pese a los terribles actos que comete.

Por último, la guionista tranquilizó a los seguidores al señalar que, conforme avance la serie, aparecerán algunos personajes icónicos de la saga que han estado "traumatizados" durante décadas por el muñeco más espeluznante del cine (y ahora también de la televisión).