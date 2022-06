Christian Nodal: Sus cambios de look antes y después de Belinda

León, Guanajuato.- Los internautas han mostrado su preocupación ante los cambios radicales de look del cantante regional Christian Nodal, luego de su ruptura con la cantante de pop Belinda.

Además, en las últimas horas ha causado polémica con su nuevo tema “Girasol” con especial dedicatoria al reguetonero J Balvin, una batalla mediática que comenzó cuando el colombiano hizo burla a su parecido con el intérprete de “Botella tras botella”.

Sumado a sus cambios físicos, estas actitudes preocupan y se vuelven tema de conversación en las redes sociales, pues los internautas aseguran que lo que el cantante mexicano necesita es una terapia para sanar su corazón, mientras que para otros es un tema que toman a la ligera a través de memes con los que se burlan de la situación.

Sus inicios

Recién tenía 23 años cuando se dio a conocer en la industria musical con su éxito “Adiós amor”.

Era el 2016 y el oriundo de Sonora no tenía tatuajes, al menos no visibles, mostrando un look muy tradicional del regional mexicano, con botas y sombrero.

“Antes se veía muy guapo, ahora es como un preso”, “Te veías muy guapo sin tatuajes, con mayor personalidad y ahora te ves mal”, “Antes tenía rostro agradable y tierno, hoy parece un periódico mural”, fueron algunas de las respuestas, realizadas a través de un sondeo realizado por este periódico en sus redes sociales.

En La Voz México

Fue en la edición del 2020, donde conoció a Belinda en este reality transmitido por Tv Azteca y donde compartió como coach con otros grandes de la música como Ricardo Montaner y María José.

Durante las emisiones de este programa, se notó a un Christian más fashionista al combinar diferentes estilos, pero sin perder el toque de los elementos importantes de un intérprete de la música más representativa de México.

“Definitivamente antes, aunque eso no le resta lo bien que canta”, “Obvio antes, ahora me asusta, no sé qué es”, “Antes, como está ahora no va con género musical, mi humilde opinión”, son algunos puntos de vista de los internautas.

Durante la relación

Belinda y Nodal dieron a conocer oficialmente su relación en agosto del 2020, etapa en la que comenzaron los primeros cambios físicos del cantante de “Ya no somos ni seremos”, quien empezó a tatuarse principalmente su rostro, cuello y brazos, muchos de estos dedicados a quien entonces decía era el amor de su vida.

“Ahora parece pintura rústica”, “Belinda fue su perdición, cómo una mujer puede cambiar tanto a un hombre”, “Yo solo oigo su música, prefiero no mirar porque qué desilusión”, son otros de los comentarios.

La ruptura

A través de sus redes sociales, el cantante anunció el fin de su noviazgo con la cantante y actriz en febrero de este año, una ruptura llena de polémica, pues en otros mensajes recientes, dio a conocer que parte de su separación fue debido a problemas de dinero.

Luego de su rompimiento, el cantante se borró algunos tatuajes que tenía en honor a su ex novia, pero añadió nuevos diseños como una especie de flor arriba de su cien y actualmente el cambio ha sido más notorio, pues luego de cortarse el cabello casi a rapa y teñirlo de rubio, también pinta las uñas de sus manos.

El tatuaje que tiene en la nariz es el más reciente, una línea de triángulos que atraviesa esa parte de su rostro, una pintura facial tradicional Comcaac, que refiere a una protección de la etnia que vive en Sonora.

“Agradecemos a Nodal por su espacio publicitario”, “El dinero lo hizo perder el piso. Hoy parece viejo y pared grafiteada de basurero. Dios bendiga su vida y lo ilumine”, “El de ahora es una caricatura, la pared de un baño público”, son las opiniones sobre su aspecto actual.