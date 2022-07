Christian Nodal cumple su promesa y le regala una camioneta a su profesor de primaria

León, Gto.- Hace unos años Christian Nodal, soñaba con ser famoso, tener dinero y ayudar a sus seres queridos. El cantante de 23 años demostró que no olvida sus promesas y cumplió, un juramento que hizo "maestro cuando sea famoso le voy a regalar un carro”.

Alejados de los escándalos el sonorense se vuelve hacer viral, pero ahora por cumplir su promesa de niño y obsequiarle una camioneta a quien fue su profesor hace unos años.

La noticia fue dada a conocer por el orgulloso profesor a través de su Facebook, con el usuario Ffrank Javier Gtz Sierra, decidió compartir el regalo que recibió por parte del cantante de música regional mexicana.

Con un breve pero conmovedor mensaje, dos fotografías de la camioneta y una captura de pantalla donde demuestra que está en una video llamada con el intérprete de “Adiós amor”, mostró el gran gesto que tuvo su ex alumno.

“Los tiempos de Dios son perfectos... Gracias Kisha... Christian, una promesa de cuando eras niño: "maestro cuando sea famoso le voy a regalar un carro". Promesa realizada. Gracias y que Dios te Bendiga... Ahorita hasta Argentina un abrazo. Tu Profe. FFrank Javier Gtz Sierra y yo también te quiero mucho”, es el mensaje con el que el docente decidió anunciar la sorpresa que Nodal tuvo con él.

El regalo es una camioneta Chevrolet Pik up de color azul, del afortunado maestro se sabe que le dicen el “profe panchito”, es de Caborca, Sonora, lleva más de 20 años de carrera magisterial, un apasionado de la docencia pues se puede ver que en sus redes que en vacaciones se dedica a dar cursos para los alumnos que tengan algún problema de aprendizaje.

Como era de esperarse la noticia se volvió viral en minutos virales y los buenos comentarios hacia el detalle que recibió el profesor no se hicieron esperar: “Muchas felicidades profe qué bonito que un alumno que ha llegado tan lejos siga recordando. Disfrute su regalo”; “¡Muchísimas felicidades Frank! Y cuánto va pedir por la troquita verde Jaja”; “Wow muchas felicidades que bueno que Christian no olvidó su promesa y lo cumplió”; “¡Muchas felicidades Panchito! Primero Dios y vendrán más bendiciones. PD. Invita a dar la vuelta no le hagas al loco jajajaja!”.

Hasta el momento el cantante no ha compartido nada al respecto. Se encuentra tomando un descanso de los escenarios, así lo anunció hace un par de días.