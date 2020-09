Chiquis Rivera ofrece su música con la "Gira en el Campo”

Chiquis, la estrella femenina del Regional Mexicano, regresó a los escenarios y ofreció su voz para entonar sus canciones en la gira “Gira En El Campo” tour en el que agradece a los trabajadores del campo quienes hacen posible los alimentos todos los días en casa.

El 4 de septiembre Chiquis presentó su primer espectáculo en vivo en Gilroy, California desde que se desató la pandemia COVID-19. Chiquis decidió unirse a esta noble causa para reconocer a los campesinos por su arduo trabajo, para llevarles alegría y entretenimiento tras estos tiempos difíciles que se viven actualmente, durante el show interpretó sus grandes éxitos, así como canciones de su nuevo álbum PLAYLIST.

La hija de Jenni Rivera cantó clásicos de su mamá, como“No Llega el Olvido” e “Inolvidable”. Esta fue una de las dos presentaciones que tendrá la cantante como parte del tour “Gira En El Campo”.

“Es una causa hermosa y lo hago con todo mi corazón, verlos sonreír y ver a todos pasar un buen rato sinceramente fue hermoso. Me hizo darme cuenta de que esta es la razón por la que Dios me ha dado la plataforma que tengo. Agradezco a mi madre por mostrarme siempre a retribuir de alguna manera y lo más loco es que yo estaba ahí para hacerlos pasar un buen rato pero pocos sabían que también llenaron algo que me faltaba desde hace tanto tiempo en mi corazón. Fue diferente a un concierto normal porque me gusta dar abrazos a mis fans e interactuar y no poder hacerlo fue realmente difícil. Al final decidí tomarme fotos y todos usaban sus máscaras”, dijo Chiquis.

Chiquis además ha tenido actividad, y es que aparte de la “Gira En el Campo” estrena nuevo disco titulado PLAYLIST bajo el sello Universal Music Latin/Fonovisa. PLAYLIST revela el corazón y alma de Chiquis. El concepto tras PLAYLIST nace del deseo de exponer una colección de canciones muy personales a su público. El álbum incluye diez canciones que hablan de fuerza, amor, desamor, diversión, empoderamiento y mucho más.