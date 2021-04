"Vivimos en una sociedad muy evasiva": Claudia Ramírez

A una semana de su estreno, la serie ¿Quién mató a Sara?, se convirtió en una de las producciones mexicanas más vistas de Netflix, liderando la lista de preferencias en 37 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Bélgica, Marruecos, Suecia, Luxemburgo y Francia.

Entre las claves de su éxito se encuentra el hecho de que pone sobre la mesa temas como la libertad femenina, la homosexualidad, los conflictos intrafamiliares y los negocios ilícitos los cuales reflejan algunas de las problemáticas que enfrenta la sociedad actual.

Por ello, Claudia Ramírez (quien interpreta a Mariana Lazcano, la matriarca de la familia) se alegra de que el público voltee a ver proyectos como éste, pues considera que enfrenta a las personas con la realidad, sin perder de vista el objetivo de entretenerlos.

“Vivimos en una sociedad muy evasiva, por eso la gente prefiere evadir todos los conflictos que tenemos a nivel social y político, y decir ´estoy bien en mi pequeño núcleo, en mi pequeña burbuja, ¿para qué me conflictúo o me angustio?, ¿para qué me buscó problemas?´. Eso es terrible, porque la pasividad nos ha llevado a ser la sociedad que tenemos”, declaró a El Sol de México.

¿Quién mató a Sarak?, sigue los pasos de Alex, un joven que es inculpado del feminicidio de su hermana, y tras cumplir una condena de 18 años, es liberado de la cárcel y sale en busca del verdadero asesino, además de planear una venganza en contra de la familia Lazcano, quienes fueron responsables de meterlo a prisión.

La actriz subrayó que tampoco se debe perder de vista que se trata de una ficción, pero se siente muy satisfecha de haber logrado un producto final que tenga diferentes lecturas y haga reflexionar al espectador.

“Entretener significa divertir, hacer pensar, pero no es el objetivo principal. Lo primordial es divertir, pero si con eso puedes confrontar a la gente, padrísimo, qué bueno. Confrontarnos con lo que somos como individuos, como seres humanos, eso me parece tremendo”, expresa Claudia.

Dado el éxito que las últimas series mexicanas han tenido en Netflix (como Control Z, Oscuro deseo y La casa de las flores), y la buena recepción que el trabajo realizado en el país ha tenido en la industria cinematográfica, Ramírez lanza una invitación al público a echar un vistazo a todo lo que se produce aquí y ver por sí mismos que estamos a la altura del mercado internacional.



“Hay cosas increíbles, en cine siempre hemos sido un parteaguas. En los festivales siempre hay una película que representa a México, y eso es un orgullo. Hay series que les está yendo muy bien, independientemente de que nos beneficia a todos, me parece que es un producto muy digno (¿Quién mató a Sara?), y que se esté repitiendo en tantos países en el mundo, eso también me llena de orgullo”.