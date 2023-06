Valentina da sus primeros pasos en la música con identidad propia

Poco a poco, después de haber comenzado su incursión en la música haciendo “video-covers” en TikTok e Instagram, de clásicos de reguetón como “Despacito”, la cantante dominicana Valentina ha ido ganándose el gusto del público de su país y también de México. Su éxito ha sido tal que su trabajo ya lo respalda una disquera

“Me ha tomado tiempo poder encontrar esa identidad que me definiera como artista, que me dijera a mí misma qué es lo que quiero. Ahora soy más consciente de lo que digo en mis canciones, ahora que estoy contando mi propia historia y lo que estoy sintiendo”, comenta en entrevista Valentina, en entrevista con El Sol de México.

“En lo musical yo me definiría como una mezcla de todo. Siempre he tratado de tener en mí esa esencia fresca. Aunque me he enfocado al urbano, porque es con lo que yo me identifico, siempre estoy abierta a lo diferente y la fusión. No quiero estancarme en un solo género musical. Mientras que en lo personal, pienso que yo soy de esas personas que buscan siempre el lado positivo de las cosas. Este proyecto “Play list para un cora roto, creo que es un buen reflejo de todo ello.

ENTRE EL PERREO CLÁSICO Y LO MODERNO

Con un par de sencillos lanzados: “En santo domingo :)” y “Pari d corazones partío” éste último lo interpreta con el cantante puertorriqueño Deimi, Valentina explica que se trata no sólo de una compilación de canciones independientes sino de una historia, que en conjunto refiere “a esos amores que se dieron y que tenemos que afrontar”, temática relacionada con experiencias por las que la cantante está pasando.

“Aunque es una historia triste, he querido que tenga ritmos activos y bailables. Para mí es muy importante pensar que la música cura mucho dolor y qué mejor que se mientras estás bailando”, explica Valentina.

Y si bien, este disco resulta en una mezcla de géneros como el afro, el R&B, el trap y el pop, destaca por un marcado coqueteó con ritmos del reguetón clásico. Esto es porque Valentina es fanática de ese “perreo viejito”, el que puso a bailar a todo el mundo con las voces y el flow de grandes como Wisin & Yandel, Daddy Yankee o Don Omar; todos ellos artistas que, según la joven cantante, jamás deben ser olvidados.

“Todos ellos fueron los que nos abrieron la puerta, que nos hicieron conocer en el mundo entero lo que era el reguetón. Por ellos es que nosotros los nuevos tenemos el camino ya marcado. Sabes, nosotros no hemos pasado ni el 20 porciento de lo que ellos tuvieron que pasar para levantar el género”, concluye la artista.