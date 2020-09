Tras recuperación, Dwayne Johnson anuncia que él y su familia tuvieron Covid-19

El luchador profesional convertido en estrella de Hollywood Dwayne "La Roca" Johnson dijo en un mensaje de video publicado en las redes sociales que él, su esposa y sus dos pequeñas hijas dieron positivo de Covid-19 en las últimas semanas, pero que todos se recuperaron y están sanos.

Johnson, de 48 años, dijo en una publicación de Instagram el miércoles a última hora que él, su esposa Lauren, de 35 años, y sus dos hijas, Jasmine, de 4 años, y Tiana, de 2, contrajeron el virus hace unas dos semanas y media de "amigos de la familia muy cercanos", quienes no tenía idea cómo se habían infectado.

"Puedo decirles que ésta ha sido una de las cosas más desafiantes y difíciles que hemos tenido que atravesar como familia y para mí personalmente", dijo en el video.

El actor dijo que su familia, al igual que sus amigos que contrajeron el virus primero, habían sido "increíblemente disciplinados" acerca de adherirse a las medidas de seguridad para evitar contagiarse.

Las dos niñas sufrieron solo "un poco de dolor de garganta los primeros días" y se recuperaron, pero Johnson y su esposa pasaron "un momento difícil", contó.

"Pero estoy feliz de decirles que como familia estamos bien. Estamos en el otro extremo", dijo. "Ya no contagiamos y, gracias a Dios, estamos sanos", agregó.

Foto: Reuters

El actor instó a las personas a usar mascarillas para limitar la propagación del coronavirus.

"Me desconcierta que algunas personas, incluidos algunos políticos, tomen esta idea de usar mascarillas y las conviertan en una agenda política", dijo. "Es un hecho y es lo correcto y es lo más responsable que hacer", añadió.

Johnson, quien saltó a la fama en la Federación Mundial de Lucha Libre como el luchador fanfarrón y jactancioso conocido como "La Roca", comenzó a hacer una transición hacia el entretenimiento a fines de la década de 1990 y desarrolló una prolífica carrera cinematográfica.

Foto: Reuters

El actor participó en películas como "The Mummy Returns", "The Scorpion King," "Baywatch" y "Jumanji: Welcome to the Jungle," convirtiéndose en uno de los actores mejor pagos y de mayor éxito comercial de Hollywood. También fue productor ejecutivo y protagonizó la serie "Ballers", de HBO, sobre jugadores de la NFL que viven en Miami.

Se casó con Lauren Hashian, una cantante y compositora cuyo padre era el baterista de la banda de rock Boston, en 2019, el año en que anunció oficialmente su retiro de la lucha libre.