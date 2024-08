Sherlyn Sánchez se inspira en sus vivencias para cear canciones como "Los arrepentidos"

Inspirada por sus propias vivencias, así como en las experiencias de amigos cercanos, Sherlyn Sánchez comenzó a componer diferentes temas, así surgió “Los arrepentidos”, el primer sencillo de su segundo álbum.

La canción, ya disponible en plataformas digitales, describe el dolor que experimenta una persona ante un amor no correspondido, algo que ella sufrió hace algunos meses.

“Cuando voy a escribir algo, tengo que tener una historia detrás, me inspiro en gente o en cosas que me hayan pasado a mí o a mis conocidos, si me pasa algo sea bueno o sea malo lo tomo para utilizarlo para esto”, afirmó la artista en entrevista.

“Así que ésta es una canción basada en hechos reales, es una historia que me sucedió a mí y yo dije: ‘nada mejor como escribir una canción donde muchísima gente sé que se puede identificar’”, agregó.

El rostro de Sherlyn fue popular en 2021 gracias a su participación en La Voz México, con Edith Márquez como su coach.

“Lo que aprendí en La Voz fue a creer en mí, ahora ya tengo más seguridad, sé que tengo todo el potencial para poder crecer dentro de esta industria y pues es lo que estoy aplicando”, reveló.

Luego de coronarse como la triunfadora del programa de canto, la joven entusiasta buscó su propio camino en la música y se inclinó por el regional mexicano. De ese trabajo nació su álbum debut “Sueños compartidos”, que incluye covers como “Besos y copas”, “Culpable o inocente”, “Échame a mí la culpa”, entre otros.

Pero, luego del lanzamiento de su material, ahora la originaria de Guaymas, Sonora busca abrirse un camino a través de una apuesta distinta: la mezcla del regional con el electropop.

“Me está gustando muchísimo porque en lo particular es música que yo escucho, el tumbado electro-corrido, el pop, es la música que yo más consumo, entonces nada mejor que lanzar algo que yo voy a escuchar.

“Antes yo sacaba Regional Mexicano y mariachi y no es algo como que un joven vaya a escuchar y es lo que yo quería ya, centrarme en algo más actualizado y es lo que estamos dándole a la gente”, comentó la joven de 19 años.

Por el momento, Sherlyn disfruta de esta faceta musical, sin embargo, sabe que si no funciona su carrera ya tiene un plan b, que es estudiar diseño de modas.

Próximamente anunciará por plataformas sus shows.