Saskia Reeves fortalece el puente entre Reino Unido y Hollywood con su nominación al Emmy

La actriz Saskia Reeves, quien da vida a “Catherine Standish”, que forma parte del grupo de inteligencia que trabaja en un área marginal destinada a los espías que cometieron graves errores en sus carreras en la serie británica “Slow Horses”, celebra la nominación al Emmy de esta producción basada en la obra homónima de Mick Herron, pues considera que es una manera de reconocer el trabajo de otras partes del mundo, y es parte del vínculo que siempre ha existido entre Hollywood y Reino Unido.

“Es fantástico que se reconozca, de entrada me agrada que la estén produciendo, es inusual, pero hay este maravilloso puente entre América e Inglaterra, porque Gary Oldman (el protagonista) vive en Estados Unidos desde hace mucho”, comentó en entrevista con El Sol de México.

La serie, que sigue a un equipo disfuncional de agentes de inteligencia británicos, encabezado por “Jackson Lamb” (Oldman), tiene nueve nominaciones en el certamen que se celebrará el 15 de septiembre, incluyendo Mejor serie dramática, Mejor actor principal para el protagonista y Mejor elenco en una serie dramática.

Reeves señaló que luego de haber ganado dos premios BAFTA en 2022 y haber sido merecedores de otras nueve nominaciones en esta ceremonia el año siguiente, para ella, “ser parte del mundo de los Emmy es maravilloso”.

Asimismo, destacó el trabajo de todo el equipo de producción: “muchas personas trabajan increíblemente duro en este programa, y es grandioso que reciba este reconocimiento. Para mí ganar no es la meta final, sino simplemente que se reconozca el esfuerzo que hacen todos”.

Un personaje muy real

En la serie, Saskia da vida a “Catherine”, una mujer que trabaja junto con “Jackson” y está en proceso de recuperación del alcoholismo. Al darle vida, la también protagonista de películas como “Cierra tus ojos” y “Butterfly Kiss” reflexionó sobre los retos que conlleva ser una mujer de edad avanzada en ese mundo.

“Son trabajos difíciles, así que tu vida hogareña está comprometida como mujer. Conforme envejeces, quizá tu voz no se mantiene tan fuerte, mucha gente no quiere escuchar tus opiniones”, contó.

A nivel personal, la originaria de Londres, Inglaterra, aseguró sentirse identificada con el compromiso que tiene su personaje al tratar de ser profesional, y al mismo tiempo lidiar con asuntos de familia.

Asegura que este tipo de situaciones son necesarias en televisión, porque demuestran la lucha por la que pasa el grueso de la población en el mundo real.

“Es importante mostrar a la sociedad en todas sus formas, y no en este mundo perfecto e impecable con el que constantemente batallamos, ya sea Instagram, publicidad en televisión o las películas de Hollywood y Bollywood”, señaló.

La artista agregó que “siempre es un alivio, para mí es algo emocionante ver personajes que son más ordinarios, me puedo identificar mejor con ellos, y conforme el mundo avanza, cada vez más personas de edad avanzada están vivas, así que es mejor empezar a superar estas ideas de que si llegas a cierta edad, ya no eres útil, porque eso no es verdad”.

La cuarta temporada de “Caballos lentos” se estrena hoy en la plataforma Apple TV+, con un episodio nuevo cada semana.