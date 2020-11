Revelan testamento de José José; Anel es la albacea

“Yo soy la primera sorprendida. Hay un testamento, con el que José José posicionó a su familia, que somos nosotros", declara Anel Noreña, respecto al documento legal elaborado en la década de los 80, en el que manifiesta la voluntad de José José sobre bienes patrimoniales, obra como compositor, actuaciones en películas y telenovelas, más las regalías de sus discos como intérprete.

A más de un año de la muerte del artista, cuyo nombre real era José Rómulo Sosa Ortiz, fallecido el 28 de septiembre de 2019 en Florida a los 71 años de edad, se da a conocer el testamento y en entrevista con Organización Editorial Mexicana, la conductora de la sección 40 y 80, del programa Hoy, añade: "Se inició la apertura del juicio testamentario en el juzgado de lo familiar de la Ciudad de México y fuimos citados los que estamos en el testamento: mis hijos José Joel y Marysol y yo”.

El pasado jueves 5 de noviembre, explica, “se nos notificó de la apertura y que ya está radicado un juicio, o sea el proceso comenzó. La noticia es que ya hay un testamento y los alcances que resulten serán maravillosos, porque José José nunca dejó de ser mexicano y por lo que se me ha detallado, los documentos que están en Estados Unidos, si no están registrados en el Consulado Mexicano, no tienen ninguna validez para México”.

En la sucesión testamentaria sólo aparecen como herederos José Joel Sosa, Marysol Sosa y como albacea Anel Noreña, de esta manera los enumeró en documento notariado, encontrado por los abogados del bufete Buendía Mendoza.

Anel relata que su hija Marysol “en una cadena de televisión mexicana habló de la demanda contra Sarita el martes 24 de septiembre de 2019, porque ya llevaba dos años manteniendo incomunicado a su papá, y qué casualidad que su papá muere el sábado 28; el mismo bufete de abogados que los apoya en esa demanda, se dio a la tarea de encontrar el testamento aquí, porque repito, José José nunca dejó de ser mexicano y su familia, su público, su carrera, todo lo hicimos en México”.

Quien fuera la segunda esposa de José José, comparte que el intérprete le dedicaba canciones en cada producción y además “incluía una semblanza de cómo era nuestro matrimonio, porque los compositores en cada melodía ponían parte de nuestra vida romántica. El álbum Mi vida, lleva ese título porque era nuestra vida matrimonial; la canción Ya lo pasado, pasado, Juan Gabriel nos la regaló. Llegó una noche a cenar a la casa y nos dijo: ‘miren muchachos lo que les traje, José ésta es tu nueva vida, ¡pido un aplauso para el amor! Toda la gente te va aplaudir. José, Anelita, felicidades’. Tuve la dicha de que lo bonito fue muy bonito y lo otro a mí ya se me olvidó”, concluye.