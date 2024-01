Reconocen a César Bono por más de 50 años de carrera

Por una trayectoria de más de 50 años en la actuación, César Bono recibió la medalla Eduardo Arozamena de la Asociación Nacional de Actores (Anda), que premia a los actores con medio siglo de carrera.

“Estoy muy agradecido y feliz, los años reales son 57 de estar trabajando y ojalá lleguemos a 58”, expresó el actor durante la ceremonia que se realizó al término de una presentación más del monólogo Defendiendo al cavernícola en el Nuevo Teatro Libanés, en la que estuvo presente José Luis Cordero Pocholo, miembro del Comité de Honor y Justicia de la Anda.

“Todos estos reconocimientos son un estímulo para los actores, esta medalla es de 50 años y la Virginia Fábregas que es de 25 ya la recibí”, dijo César Bono en un encuentro con los medios de comunicación.

César Bono forma parte del grupo de actores que estaban destinados a recibir la medalla por 50 y 25 años de trayectoria el pasado 11 de diciembre en el Teatro Jorge Negrete, sin embargo no pudo estar presente debido a su trabajo en el teatro.

“Cuando me han querido dar las medallas siempre he estado haciendo teatro y es difícil compartir los horarios, pero aunque sea tarde ya las recibí”, declaró.

En más de medio siglo de carrera actoral, César Bono ha participado en centenares de obras de teatro, películas, telenovelas y series de televisión. Algunos de sus personajes más recordados son Frankie Rivers, al que ha interpretado por 17 años en la serie Vecinos, así como Matte, el personaje de Disney Pixar a quien dio voz en la cinta Cars, de 2006.

Asimismo, César Bono es también recordado por su participación en el cine mexicano de las sexycomedias, donde actuó, como Tres lancheros picudos, Más vale pájaro en mano, o La corneta de mi general. En el teatro su nombre apareció en los repartos de Malcom contra los eunucos, La isla, El caso Dreyfus, entre otras puestas en escena.

César Bono reveló que ha ganado la demanda contra la inquilina que se negaba a abandonar su casa. Foto: Instagram @vecinosoficial

“Me preocupaba mucho desde que era estudiante de teatro, la continuidad y estar vigente, porque la carrera del actor es eventual; hoy estás en una obra de teatro y mañana no, hoy en televisión y mañana no, pero gracias a dios desde El lobo estepario, la primera película que hice en 1966, hasta la fecha no he dejado de trabajar”, comentó.

Actualmente, el actor se mantiene activo en Defendiendo al cavernícola, un espectáculo que ha roto récord de permanencia en cartelera para un monólogo, pues desde su estreno en octubre de 2001 no ha dejado de presentarse en diversos recintos, reflejando la entereza y entrega del actor, quien conjuga su profesión con terapias de rehabilitación, luego de haber vivido infartos cerebrales en 2018.

“Perdí toda la movilidad en una sola noche y para recuperarla me ha llevado años, todavía no lo logro pero no me voy a dar por vencido”, declaró.

Por otra parte, César Bono está por aparecer en un estreno, V de Víctor un proyecto más del séptimo arte donde su trabajo tendrá presencia. “La hicimos en las Islas Canarias, está por estrenarse y yo espero que sea un gran éxito”.

Cierra situación legal

Fue a finales del 2023 cuando el actor enfrentó un problema legal con una de sus inquilinas, llamada Jessica, de una casa de su propiedad ubicada en Huixquilucan, Estado de México. Hoy, varias semanas después del inicio de esa situación, César Bono está a la espera de que la implicada actúe en lo que le corresponde, que es redactar una carta donde acepte su falta.

“Ya hice lo que tenía que hacer, recibí mucho apoyo. La señora no paga renta desde hace 13 meses. Esta semana tiene que presentar un escrito, ya se sabe que tiene que desalojar mi casa. Va a tener que responder. Quiero que sepan que yo no vivo de rentar casas, vivo de ser actor”, finalizó César Bono.