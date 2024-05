Raymix camina al ritmo de la cumbia sonidera

Casi una década después del lanzamiento de “Oye, mujer”, la canción que lo llevó a la fama como el creador de la electrocumbia, Raymix presenta su quinto álbum de estudio, Canto de un ángel, con el que busca renovarse y acercarse a su público adentrándose aún más al mundo de la cumbia sonidera.

Puede interesarte: Raymix apadrinará Lagunilla mi barrio

“Jamás me imaginé llegar al quinto álbum, pero ya estamos aquí. Me siento muy afortunado, porque creo que estoy logrando hacer lo que quiero. Y lo que quiero es hacer una carrera de muchos años, de largo aliento y sostenida en el tiempo. En eso he trabajado, en hacer buena música para que mi carrera no fuera de un solo momento”, comenta Raymix, en entrevista con El Sol de México.

SIGUE SU CAMINO

Con su anterior álbum Mi otra mitad, el músico buscó mostrarse un poco más como la persona detrás de Raymix: Edmundo Gómez. Esto luego de que hiciera pública su orientación sexual y el deseo de dar a conocer su lado más humano. Esto afirma que le permitió encontrar más libertad y sentirse mejor con su trabajo.

Celebridades Alberto Pedraza convertirá el Auditorio Nacional en una pista de baile sonidera

“Aquel disco me permitió ser un poco más yo y me siento satisfecho, porque ese fue un álbum que vino de la pandemia, en un momento complicado en el que tuvimos que volver a entender la música, que entonces estaba sufriendo muchos cambios. Pero en este nuevo disco creo que viene todo mucho más definido, también porque ya se reactivó la fiesta y la industria”, afirma el músico.

GUSTO SONIDERO

En ese trayecto de renovación, Raymix en los últimos meses se percató de que los lugares donde más disfruta escuchar su música es en conciertos masivos sonideros, con gente bailando apasionadamente. Es por eso que las canciones de este nuevo material redefinen su propia cumbia, a su decir, con ritmos más agresivos y mayor presencia de percusiones.

“El movimiento sonidero es un ambiente muy bonito, una parte de la cultura muy hermosa que ya tiene bastantes años y que se ha reformado en los últimos tiempos. A mí me gusta ver más la electrocumbia ahí que solamente en la radio y la televisión. La idea (con este álbum) es darles más material para que haya nueva música”, agrega el músico, quien también llamó la atención porque antes de su carrera musical estudió ingeniería aeronáutica.

HABLAR DE TODO

Para este nuevo álbum, realizó dos colaboraciones con Sonido Pirata y los uruguayos Marama. Las canciones en su mayoría invitan al baile, la pasión y el amor, aunque hay dos temas que quedan fuera de ese común denominador: “La custodia” y “Los niños”.

“La custodia” es una invitación a los padres para que tengan cuidado y piensen mejor si van a tener discusiones para que no lo hagan frente a los niños, que al final son los que más sufren; y “Los niños”, es un relato de cómo era la vida sin tanta preocupación y sin los celulares”, describió el músico.

Sobre el porqué ha decidido abordar este tipo de temas Raymix, señala que “la cumbia, como todos los géneros, se puede prestar para hablar de cualquier tema. Todo se puede en esta música, aunque eso sí: yo trato de hacer canciones que no sean morbosas o violentas, porque creo que la música debe ser una ventana hacia cosas que le aporten a la sociedad”.

El músico continúa de gira en Estados Unidos y próximamente lanzará el nuevo sencillo “Tus jefes no me quieren”, con grupo Ensamble.