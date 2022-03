Premios Oscar 2022: BTS confiesa que “Coco” es su película favorita

No todo fue Will Smith y el golpe que le metió a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar 2022, ya que, como parte de las sorpresas en el evento, se presentó una transmisión a una de las bandas que más ha revolucionado la industria musical en los últimos años: BTS, quienes a través de un video de no más de 30 segundos, confesaron que "Coco", de Disneyn es su película musical favorita.

En ese pequeño instante, se pudo ver a los miembros de la banda de K-Pop: Jin, RM, Jungkook, J-Hope, Suga, V y Jimin aparecer en pantalla durante la 94ª edición de los Premios de la Academia para celebrar algunas de sus películas preferidas de Pixar y Disney, en la que señalaron que la cinta inspirada en la tradición del Día de Muertos de México no solo es una gran película dentro del género sino también los conquistó en todos los sentidos a pesar de que ya hayan pasado algunos años desde su estreno.

En este sentido, cuando se escucha a una periodista preguntar “Film musical favorito de BTS”, al unísono respondieron que es “Coco”, mientras RM agregó: “Es una verdadera obra maestra. Lo vi tres veces y lloré mucho”. Asimismo, V comentó que “En verdad, Pixar es increíble”, además de que Jin añadió que “Las películas de Disney estimulan bien la emoción”.

Si bien RM dijo que no lloró al ver "Coco", sí le dio un reconocimiento a Smith por la imagen de acción en vivo de "Aladdin" que recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo en 2019. Finalmente, J-Hope agregó: "Realmente me gustó 'Aladino'".

Es importante destacar que, la aparición de BTS se produjo durante la transmisión de los Oscar después de que Disney ganara un par de premios en la ceremonia. La película de acción real “Cruella” se llevó a casa el Oscar por diseño de vestuario, mientras que “Encanto” se llevó el premio a la mejor película animada. El favorito de BTS, "Coco", ganó dos premios Oscar en la ceremonia de 2018, incluida la película animada y la canción original de "Remember Be".

