Pilar Boyero rinde honores a sus cantantes favoritas

La cantante Pilar Boyero ve a Rocío Dúrcal y Rocío Jurado como artistas con letras mayúsculas, pues no solamente se limitaban a cantar, “entregaron su vida a lo que querían”, haciendo de la música parte del acervo cultural de muchas personas alrededor del mundo de habla hispana.

Por ello les rinde homenaje a través de un espectáculo donde reúne lo mejor de su repertorio, acompañada del pianista cubano Lázaro Zaldívar, que se presentará los días 5 y 6 de julio en el Teatro Varsovia.

“No solamente han sido artistas, con unas voces increíbles y unas composiciones bárbaras por parte de Juan Gabriel o Agustín Lara, además han sido mujeres con unos posicionamientos muy claros ante el mundo y ante la vida. Rocío Jurado fue una feminista casi sin quererlo y sin pretenderlo, o la propia Dúrcal que luchó mucho por la libertad en el país”, cuenta en entrevista.

El repertorio de casi dos horas de duración, incluye temas como “La gata bajo la lluvia”, “Como tu mujer”, “Me nace del corazón”, “Cómo han pasado los años”, “Como una ola”, “Ese hombre” y “Señora”.

Al traerlo a México, donde ambas artistas tienen una comunidad muy grande de fans, Pilar se siente muy emocionada por ver la reacción del público. “Son dos artistas imparables, no creo que alguien no se inmute al escuchar sus canciones, porque son voces impresionantes con un texto y una emoción increíbles”.

Cuando presentó su show con temas de Jurado en Cuba tuvo una gran reacción, y espera replicarla en nuestro país. “El público se pone de pie a cantar, se emociona y llora. Es un repertorio tan universal, que estoy segura que en México, donde son tan buenos melómanos y tienen esa capacidad tan impresionante de amar la buena música, será algo increíble”.

COPLAS CON CAUSA

Desde hace cerca de 20 años, Pilar se ha presentado en centros donde hay pacientes con Alzheimer. En su repertorio incluye coplas, las cuales les han resultado fáciles de recordar, y según testimonios de los propios trabajadores, incluso los ayudan a estar de mejor ánimo.

Según detalla la cantante, la interpretación la hace sin micrófono, y en ocasiones sosteniendo la mano de los escuchas, con lo que se ha percatado de la importancia de la cercanía a través de la música.

“Canto sin micrófono, a capella, porque me di cuenta que a ellos les aturde mucho. Me di cuenta que el valor fundamental era que les pudiera cantar una copla tomando su mano, sentándose cerca de ellos, con ese contacto físico que a veces hemos perdido con nuestros mayores, y ellos tanto agradecen”.

Al haber crecido con sus abuelos en casa, desde pequeña aprendió el valor de pasar tiempo con los mayores, y aprender de sus experiencias de vida. Sin embargo, hoy ve con tristeza que las nuevas generaciones están perdiendo este vínculo.

“Cuando voy (a estos shows) me dan unas lecciones de sabiduría, me pregunto qué estamos haciendo, cómo somos tan torpes de no traer a los niños con ellos, que nos cuenten cómo ha sido su vida, cómo eran sus juguetes, cómo han vivido, para tener una comunicación mucho más directa. Les debemos todo, porque han sido unos luchadores”.

Aunque por el momento este proyecto únicamente se encuentra en España, espera pronto traerlo a México y a otros países de habla hispana.