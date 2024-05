Paco de Miguel se alista para incursionar en la actuación tras MasterChef Celebrity

Paco de Miguel recuerda su experiencia en “MasterChef Celebrity” como algo muy grato, a pesar de las suspicacias que tiene respecto a sus ex compañeros, ya que, además de aprendizajes en la cocina, el programa también le dio enseñanzas personales.

Derivado de su participación, el tiktoker aseguró que ya tiene distintos proyectos en puerta, sobre todo de actuación, para los que se está preparando.

“‘MasterChef’ me ayudó mucho a creer en mí, en lo que podía lograr y estoy muy feliz de este proyecto. Ahorita me sigo enfocando en la comedia, chance y me invento un reality en mi casa, mi propio reality y yo hago todos los personajes”, dijo entre risas.

Recordó que comenzó su participación con una sonrisa y con ánimos de hacer amigos; junto a Jawy y Ferka, crearon un grupo llamado “Hielitos”, pero con el paso de la competencia, cada uno vio por sus propios intereses y aplicaron una estrategia de juego con la que Paco no estuvo de acuerdo.

“Este grupo era más para apoyarnos entre nosotros, echarnos porras, protegernos si fuera posible, pero yo no sé si cuando fue el capítulo de mi eliminación ellos ya tenían planeada una estrategia para poderme sacar. Jawy fue quien tomó la decisión, porque él era el capitán. Él armó los equipos y no me puso en el equipo, eso me hizo pensar que tenían una estrategia”, afirmó.

“Sí me sentí un poco mal de que no me eligieran en el equipo y sobre todo ver los comentarios cuando salió el programa, su reacción y todo lo que dijeron porque sea una competencia o no, un amigo está para apoyarse y yo sí los consideraba mis amigos”, agregó.

“Aunque no le echo la culpa a ellos de mi eliminación porque mi platillo estuvo mal, yo fui el que cometió los errores al momento de elegir mis ingredientes, sé que hubo complicaciones. Creo que al final el platillo no fue lo que estuvo bien”, dijo el tiktokero de 24 años.