Ozzy Osbourne cancela gira en EU por motivos de salud

El rockero británico Ozzy Osbourne anunció que decidió cancelar el segmento norteamericano de su gira "No More Tours 2" de 2020 para tratarse de una serie de problemas de salud que le ha afectado duramente desde el año pasado.

"He tenido un año de mierda y me siento muy agradecido porque todos han tenido paciencia", dijo Osbourne en un comunicado.

El artista de 71 años padece de la enfermedad de Parkinson y batalla con las consecuencias de una seria neumonía y de lesiones que le quedaron después de una caída en su casa el año pasado.

Estos mismos problemas de salud le habían llevado a posponer en 2019 sus conciertos del último semestre.

Lamentablemente no podré ir a Suiza a tratarme hasta abril y el tratamiento dura ocho semanas

explicó hoy el artista sobre sus motivos para anular esta etapa del tour.

Osbourne confesó, además, que no quiere empezar este tour y "después cancelar conciertos a último momento", ya que "no es justo con los fans".

"Prefiero que reciban un reembolso ahora y, cuando en el futuro haga el tour norteamericano, los que compraron una entrada para este serán los primeros que podrán adquirirla", agregó.

Aunque no hará la gira, el artista aseguró que sí cumplirá con los compromisos promocionales de su nuevo disco "Ordinary Man", que saldrá al mercado el 21 de febrero.

El primer sencillo "Ordinary Man" es una colaboración con Elton John.

Osbourne, exvocalista de la banda Black Sabbath, fue diagnosticado con párkinson en febrero del año pasado, tras una "mala caída" en casa que le obligó a someterse a una cirugía en el cuello y le "jodió" los nervios, según informó entonces.

En una entrevista, su esposa Sharon Osbourne explicó que se trata del PRKN2, un tipo de la enfermedad que no es una sentencia de muerte "pero "afecta a ciertos nervios del cuerpo".

Ha sido terriblemente difícil para todos nosotros

dijo en ese momento el cantante.

"Tengo insensibilizado este brazo por la cirugía (tras la caída), se me enfrían las piernas... No sé si eso es el párkinson o qué, ¿sabes? Pero ese es el problema. Porque me cortaron nervios cuando me operaron. Nunca había oído lo del dolor en los nervios, y es una sensación rara", desgranó Osbourne.