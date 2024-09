Omar Chaparro se aferra a su sueño de ser cantante: lanzará sus composiciones en un show

Con el propósito de concretar sus sueños, Omar Chaparro decidió apostar por crecer dentro del medio musical y ahora presentarse como cantante.

Dentro de estos planes destacan el tema “Ni por favor”, una canción de Pedro Infante en la que el histrión mezcla nuevos sonidos y dio como resultado una versión urbana con tintes clásicos de música ranchera.

“Hace dos años esta canción se hizo viral, incluían un sonido que me llamó mucho la atención, sentí que tenía un beat de hip hop, así que decidí interpretarla yo, pero invité a un rapero de México, al maestro Lefty”, afirmó Chaparro en conferencia de prensa.

A un año de haberse despedido del rapero mexicano, Omar Chaparro publicará el último proyecto que realizó junto al sonorense antes de que éste fuera asesinado.

“Él fue súper amable, nos hicimos cuates por whats, estuvimos trabajando la canción por un año y mandándonos mensajes, nunca nos conocimos. La canción quedó increíble, lamentablemente en septiembre del año pasado le arrebataron la vida a este gran rapero mexicano, la canción se quedó ahí, contacté a la productora musical donde estaba Lefty, les presenté los audios que tenía de él e hicimos el video”, agregó.

Lefty, conocido por el tema “Por mi México”, junto a Santa Fe Klan, MC Davo, MC Dharius, entre otros, fue asesinado en Jalisco la noche del 2 de septiembre, luego de que presuntamente tres sujetos llegaron a su domicilio y le dispararon.

El tema a dueto estará disponible en plataformas digitales el 15 de octubre, mientras que Omar Chaparro lanzará en noviembre un nuevo tema que lleva por título “El ingenuo”.

Para el 20 de septiembre, el ex conductor del programa “Sabadazo”, estrenará “Carita bonita”, un huapango muy bailable, indicó.

Estas serán algunas de las propuestas musicales que Chaparro presente en su próximo espectáculo “Un Concierto Inesperado”, que llegará al Lunario del Auditorio Nacional el 25 de septiembre.

“He grabado banda sinaloense, mariachi, pop, estamos conectados con gente muy profesional, con una banda todo terreno donde destacaré los metales, percusiones, en sí la base es el pop, pero también vamos a cantar canciones rancheras, algunas de José José que sean retadoras, algunos sencillos que he compuesto, muchos covers que he grabado y le haré un homenaje a Pedro Infante gracias a la película ‘Como caído del cielo’”, sostuvo.

Medio siglo de vida y un anhelo por cumplir

Próximo a cumplir 50 años de edad, Chaparro no quiere quedarse con ningún tipo de inquietud. “La mayoría del público me ubica como actor, comediante, conductor, pero lo primero que nació en mí fue la música”, revela.

“Recién escuché un audio donde yo empezaba a hablar y ya cantaba una canción de Camilo Sesto, eso me recordó que esta pasión por cantar siempre la llevé en el alma, la vida me llevó a la comedia, a la actuación, pero nunca dejé de prepararme de manera musical.

“Este show es mi graduación de todo lo que he aprendido en clases de canto, la evolución que he tenido, mis fans han definido este género como el ‘Omareño’. Con esto descubrí quién soy, ya no soy un niño de 20 años, tengo que decir lo que tengo que decir, esto es mi alma lo que quiero contar, es mi historia“, aseguró.

Esto no significa que dejará de lado sus personajes de comedia, la actuación en cintas, series o incluso en el teatro, para él, todo se puede realizar si se tiene un equilibrio.

Ejemplo de ello es el próximo estreno de la cinta “Un viaje al corazón”, que rodó hace tres años y está inspirada en hechos reales. Se narra la historia de un padre de familia que busca el trasplante de corazón de su hija, cuando logra concretar el procedimiento, éste es deportado de Estados Unidos hacia México y buscará por todos los medios posibles estar al lado de su pequeña en esta intervención quirúrgica.

El filme se estrenará este 10 de octubre, en cines.