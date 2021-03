"No debemos detenernos", voces femeninas del espectáculo se hacen escuchar

La conmemoración del 8 de marzo nos recuerda que aún hay mucho por lo que luchar en favor de la igualdad de derechos, en contra de la violencia de género y por la equidad en todos los ámbitos; que hay mujeres a quienes no se les reconoce su labor y otras que avanzan aún con muchas piedras en el camino. Mujeres que abren puertas para las que vienen detrás y también aquellas que se hacen escuchar. Cinco voces femeninas comparten con El Sol de México su visión acerca de la efeméride y de los retos que enfrentan desde sus áreas profesionales.

Cecilia Toussaint

Cantante y empresaria

Creo que tenemos mucho que trabajar, mucho que pensar, mucho por lo que hay que luchar. Hay que reconocer que muchas mujeres han trabajado para tener un espacio, una voz y un voto en el mundo y eso por supuesto hay que reconocerlo y celebrarlo, pero también hay muchísimo qué hacer, muchísimo que trabajar, muchísimo que nos reconozcan.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Como empresaria, como una intérprete, soy autogestiva, soy mi propia productora ejecutiva, me encargo de mis conciertos. Mi carrera me ha llevado a eso. En el camino me he encontrado con dificultades y también gente que me acompaña, que me ayuda, que me empuja, que me impulsa que cree en mis proyectos y que acompaña para que pueda seguir adelante.

También me he encontrado con situaciones en las que no tratan bien a la mujer y me he enfrentado a eso infinidad de veces a lo largo de mi carrera, son 40 años ya, pero al final de cuentas sí he logrado un gran proyecto de vida profesional, he logrado las cosas que he querido hacer.

Lucero

Cantante

Yo veo a muchas mamás que tienen hijos con alguna discapacidad, que tienen que trabajar, que tienen que sacar adelante a su familia, o que tal vez no tienen ninguna complicación, pero deben vivir día con día esforzándose. Entonces todos los días intento celebrar a la mujer, la respeto y la admiro, sin hacer menos al hombre.

Después de 41 años de seguir defendiendo y cuidando una carrera que me ha costado muchísimo trabajo, mucha disciplina y esfuerzo en todo momento, me siento muy reconocida, muy orgullosa, muy honrada, muy feliz de ser mujer, de ser homenajeada en muchos momentos y muchos aspectos de mi vida. Personalmente, mis hijos son mi motor todos los días, también un reconocimiento muy lindo es que la persona que amas, tu pareja, te admire, te haga sentir bella, te trate como una reina, te halague, te quiera, te respete. Tengo la enorme fortuna de vivirlo así, me siento muy reconocida como mujer en la parte sentimental y en la parte romántica.

Pero siempre será un reto, porque la sociedad incluso a nivel mundial es machista. Pero creo que demostrar ante la sociedad que somos capaces de muchas cosas es importante. Yo creo que siempre seguirá siendo un desafío para la mujer, también es bueno, porque eso nos hace crecer, ser mejor, te hace superarte y te hace por qué no, ser más fuerte. No estoy hablando en el aspecto físico, sino mentalmente, como ser humano. Yo creo que es interesante que ese reto exista.

Giselle González

Productora

Siento que voy avanzando en un camino con muchas piedras, pero que afortunadamente cada vez se va volviendo más ligero. El hecho que hay tantas mujeres en la industria es un gran logro que nos hace más fuertes, más unidas, que nos hace crecer más; no podemos dejar la unión, porque como mujeres también tenemos muchos roles que cumplir, ya que somos profesionistas, pero también somos madres, somos hijas, somos hermanas. El estar en esta industria, haber alcanzado este tipo de cosas, te hace más fuerte y nos lleva a seguir luchando por más cosas.

Cuando me inicié el número de productores era tres veces mayor con un Ernesto Alonso, Carlos Sotomayor, Carlos Téllez, Roberto Gómez Bolaños, Jorge Ortiz de Pinedo, Humberto Zurita, José Alberto Castro, Nicandro Díaz, Salvador Mejía, Mauricio Herrera. De mujeres estaban Silvia Pinal, Carla Estrada, Florinda Meza, Lucy Orozco y Rosy Ocampo. Ahora hay una balanza rayando en la equidad en mujeres productoras con Carmen Armendáriz, Mapat, Natalie Lartilleux, Angelli Nesma con las ya mencionadas.

Yo que vengo de un matriarcado muy fuerte, desde la época de mi tatarabuela, mi bisabuela; siempre han sido mujeres que han luchado mucho, son mujeres que tristemente se quedaron sin nada, ahora sí que con una mano adelante y otra atrás, es literal. Y de la nada, han surgido y han hecho grandes cosas. No puedo ser menos que ellas, si me dieron ese ejemplo.

Lo que tenemos que empezar es a educar, reeducar, a decirles a nuestros hijos que deben de tener un respeto, primero por ellos mismos, luego por el ser humano, no nada más es por las mujeres que se les afecta, sino por todos, por los hombres y mujeres gays, los transgénero. Ahora ya es diferente como se mueve la sociedad.

Paty Cantú

Cantante y compositora

Yo sí tuve que ganarme a pulso el nombre que tengo, tengo la fortuna de que seguimos en un mundo en el que las palabras no pueden más que los hechos, al trabajar es cuando se demuestra la realidad de la mujer. Cuando comencé nadie me quería dar una oportunidad como compositora y los mismos hombres que me rodeaban, a los que admiraba, eran los primeros en burlarse y decirme que no iba a tomarme nadie en serio y además por ser mujer me decían que cuando encontrara esposo se me iba a olvidar todo.

No queremos que nos regalen nada. Simplemente queremos que entiendan que, uno, sin el punto de vista de la mujer, es silenciada la mitad de la historia, y dos, estamos buscando derechos meritorios, porque estamos preparadas, porque nos estamos preparando, porque hay esa capacidad.

Tenemos que tomar más fuerza en nuestros discursos; creo que no hemos retrocedido en nuestra lucha por la igualdad, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, de pronto nuestra concentración estaba en otra cosa globalmente hablando, pero llegó a un punto que como humanidad, gracias a la capacidad de evolución y adaptación que poseemos, retomamos nuestra vida, y dijimos este es el contexto base y no podemos darnos el lujo de que todo lo demás se detenga, y así volvimos a funcionar hasta hoy.

Mimí

Cantante y conductora

Discriminación no he sufrido, pero sí, las mujeres que nos dedicamos al mundo del espectáculo hemos vivido situaciones de juicios a priori, de posturas machistas y muchas veces de comentarios malintencionados y en muchas ocasiones hechos por otras mujeres.

Por supuesto que la sociedad ha cambiado en el tema de la equidad. Hoy ya no nos callamos, hoy salimos a la calle, a los medios, en las redes sociales, a decir lo que no queremos y a pelear por lo que nos corresponde y amamos. Hoy las mujeres tenemos la misma voz y se escucha, se percibe en todos los ámbitos, inclusive en la manera que hoy educamos a nuestros hijos y aunque todavía hay sectores en la sociedad que no lo tiene tan claro, ya no hay forma de meter este movimiento debajo del tapete.

Mi propuesta es súper ambiciosa: Dar voz en un medio de comunicación a todos esos seres ordinarios que todos los días hacen cosas extraordinarias. Honro todos los días a las mujeres pero también estoy convencida que juntos, hombres y mujeres hacemos la diferencia.