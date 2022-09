Muere Marciano Cantero, líder de Enanitos Verdes

Este jueves el rock latinoamericano se viste de luto tras la muerte de Marciano Cantero, cantante y líder de la icónica banda de rock argentino Enanitos Verdes, quien dejó este mundo a los 62 años de edad.

Desde finales de agosto había estado internado en la Clínica de Cuyo de la Ciudad de Mendoza—misma que lo vio nacer— tras presentar dolores abdominales y haberle los médicos detectado una afección renal que terminó en una intervención quirúrgica donde le extirparon un riñón y parte del bazo.

De acuerdo a medios locales, los primeros informes médicos apuntan que su fallecimiento se debió a graves complicaciones con el único riñón que le quedaba.

Marciano Cantero. Foto: Twitter @AGerardo1408

Su hijo, Javier Cantero confirmó la noticia a la prensa argentina e hizo declaraciones en torno a la partida del emblemático intérprete de ‘Lamento boliviano’ y ‘La muralla verde’, por quien sus fanáticos habían mostrado grandes señales de apoyo en redes sociales:

"Lamentablemente no pudo superar las complicaciones. Quiero agradecer personalmente a todos los fans, a todos los amigos de la vida, a la familia, todos los rezos y el apoyo que hemos recibido estos días. Después de la operación hubo momentos no tan buenos, pero hoy estaba un poco mejor, aunque la situación era crítica. La verdad es que el panorama no era bueno.

Quiero que no solo lo recuerden como el compositor, el cantante y el artista que era, sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo

Su nombre real era Horacio Eduardo Cantero Hernández, nació el 25 de agosto de 1960. Cuando tenía 19 años, en 1979, junto a Felipe Staiti y Daniel Piccolo formó la icónica banda Enanitos Verdes, con la que logró colocarse, tras varias presentaciones exitosas en Buenos Aires, entre las bandas de rock en español más populares de América Latina de la década de los 80.

Entre sus discos más conocidos se encuentran Contrarreloj (1986), Habitaciones extrañas (1987), Carrousel (1988), Igual que ayer (1992) y Big Bang (1994).

Tras siete años fuera de los escenarios, en abril pasado Enanitos Verdes celebró 40 años de carrera con una gira por México que inició en el puerto de Acapulco. El último show de la banda lo realizaron en la ciudad de Orlando, Florida el 14 de agosto pasado.