Muere John Stahl, actor de Game of Thrones

El actor escocés John Stahl, quien interpretó a Rickard Karstark en la segunda y tercera temporada de Game of Thrones, murió este viernes a los 68 años, confirmó su agente.

En un comunicado, su representante, Amanda Fitzalan Howard, se refirió al fallecido actor como “un artista de notable habilidad y un incondicional del teatro escocés”. Agrega que murió el 2 de marzo en la isla de Lewis y le sobrevive su esposa, Jane Paton.

We are deeply saddened to hear of the death of John Stahl.



We were fortunate to work with John on Mary Stuart and The James Plays. His passing is a huge loss to the industry, and he will be sorely missed.



Our thoughts are with his loved ones.



📷Tommy Ga-Ken Wan pic.twitter.com/uzSmeIrcTz — National Theatre of Scotland (@NTSonline) March 4, 2022

Con una trayectoria de cuatro décadas, Stahl también formó parte del elenco de la serie Take the high road, en la que interpretó el personaje de Inveradarroch durante la larga temporada que estuvo al aire en la señal de Scottish Television, de 1981 a 2003.

Además apareció en numerosas producciones teatrales como parte de los elencos de la Royal Shakespeare Company y The National Theatre en su país.

Derek Lord, uno de sus compañeros en Take the high road, publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida: "Lamento saber que mi viejo colega de High road murió. Recuerdo que se molestó cuando un idiota en la producción decidió quitarle su personaje Inverdarroch y poner a Tom Kerr en su lugar. Para mí, él siempre será Inverdarroch"

Sorry to hear my old High Road colleague John Stahl has passed.I remember him being upset when some idiot in production decided to drop his character's name Inverdarroch and use Tom Kerr instead. He'll always be Inverdarroch to me, the only man to best Sneddon in a fair fight. — derek lord (@DekeLord) March 3, 2022

El guionista escocés Peter May también recordó al actor en sus redes sociales y mencionó cómo había asistido recientemente a su boda en línea. "Terriblemente triste escuchar que mi viejo amigo, John Stahl, falleció. Escribí tantas escenas para el personaje de Inverdarroch que interpretó en Take The high road. Apenas asistí a su boda en línea y tuve una reunión con él en Australia”.

Otros de sus colegas como el escritor Ian Rankin, conocido por la saga de novelas del inspector Rebus y el guionista y director de teatro David Greig, quien lo describió como "verdaderamente un gran actor”, manifestaron pesar por su fallecimiento.

La cuenta del Teatro Nacional de Escocia tuiteó: "Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de John Stahl. Tuvimos la suerte de trabajar con John en Mary Stuart y The James plays. Su fallecimiento es una gran pérdida para la industria y lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos.