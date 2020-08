Muere Jack Sherman, exguitarrista de Red Hot Chili Peppers

A los 64 años de edad, falleció el guitarrista del primer disco de Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman, así lo dio a conocer el grupo de rock.

A través de una publicación en Twitter, la banda recordó que Jack Sherman fue parte de su primer álbum y los acompañó durante su primera gira por Estados Unidos.

"A La familia RHCP nos gustaría desear a Jack Sherman un agradable viaje hacia los mundos del más allá, dado que ha fallecido. Jack tocó en nuestro primer álbum y así como en nuestra primera gira por EU".

No se ha precisado la causa de su muerte.



"Era un tipo único y le agradecemos por todos buenos, malos y regulares momentos. Paz en la plataforma de salida", agregó el comunicado.



Sherman se unió al grupo en 1983, con el que grabó su primer álbum homónimo "Red Hot Chili Peppers" en 1984 y escribió varias de las canciones del segundo disco "Freaky Styley" antes de ser sustituido en 1985.

Posteriormente, colaboraría con el grupo en otros discos como "Mother's Milk" de 1989, además de trabajar con Bob Dylan en su álbum "Knocked Out Loaded" de 1986 así como en varios obras de estudio de George Clinton.

Con éxitos como "Give it away" o "Californication", Red Chili Peppers ha vendido más de 80 millones de discos, y en 2012 ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll.