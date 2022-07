Muere James Caan, el inmortal Sonny Corleone en El Padrino

El actor James Caan, quien es recordado como Santino "Sonny" Corleone, el intempestivo hijo mayor de Vito Corleone en la cinta El Padrino, murió a los 82 años.

"Es con gran tristeza que informamos la muerte de Jimmy la noche del 6 de julio", informó su familia en la cuenta de twitter del actor.

"La familia agradece la efusión de amor y las más sinceras condolencias y le pide que continúe respetando su privacidad durante este momento difícil", agregó.

Estuvo a punto de no ser Sonny Corleone

Por su papel como "Sonny" en la primera entrega de El Padrino, Caan recibió una nominación al Oscar a mejor actor de reparto.

Eternamente ligado al Hollywood de la década de 1970, muchos recordarán a Caan por la dramática muerte de su personaje, Sonny Corleone, acribillado a balazos en un peaje de Long Island por los hombres de Barzini en una de las escenas más famosas de El Padrino.

Fue esta cinta, en la que compartió pantalla con Marlon Brando y Al Pacino, la que lo catapultó a la fama mundial, pero curiosamente estuvo a punto de no hacer ese papel, ya que los estudios Paramount preferían a Carmine Caridi. Para su suerte, Coppola lo prefería a él y acabó imponiéndose.

The Best. End of tweet pic.twitter.com/S7t5CWuIoR — James Caan (@James_Caan) June 10, 2022

Del Bronx a Hollywood

Nacido en 1940 en el Bronx, Nueva York, de familia judía, su padre era carnicero, oficio que el joven James no quiso seguir.

En la universidad de Hofstra coincidió con Francis Ford Coppola y cursó una carrera actoral. Debutó en Broadway en 1961 y en 1965 en la cinta de Howard Hawks El Dorado, junto a John Wayne.

Al nacer en El Bronx, James Caan hizo de su característico acento y de semblante serio y duro una seña de identidad que permaneció en gran parte de sus personajes.

James Caan. Foto AFP

Entre sus actuaciones más memorables figura la película para televisión Brian's Song en 1971, donde dio vida al atleta Brian Piccolo, diagnosticado con cáncer en la cumbre de su éxito. La interpretación de Caan, sobria al tiempo que dramática, llevó a que los críticos consideraran la cinta como una de las mejores del año.

Ese papel convenció a Coppola para ficharlo al año siguiente en El Padrino. Antes, el cineasta y el actor habían trabajado juntos en The Rian People (1969), pero los productores redujeron su aparición en pantalla al dudar de su aptitud para la interpretación.

Tras convencer al mundo de sus dotes para el celuloide, llegaron trabajos como Rollerball (1975), A Bridge Too Far (1977) y Thief (1981), sobre la que él mismo llegó a decir que era la actuación de la que estaba más orgulloso.

Entre los papeles que rechazó se cuentan emblemas del cine como Star Wars y Flew Over the Cuckoo's Nest.

"Jimmy era uno de los más grandes (...) Lo extrañaré muchísimo", expresó su mánager Matt Del Piano en un comunicado a AFP.

|| Con información de Ursula Medina / El Sol de México ||









