Lupita D’Alessio anuncia su retiro con el último disco

El mayor deseo que le falta cumplir a Lupita D’Alessio en su carrera es grabar un disco en vivo con todos sus éxitos, algo que por ahora es imposible debido a una disputa que viene de tiempo atrás con su antigua casa disquera, Orfeón, y un contrato que se lo impide.

“Hay un catálogo mío enorme y no me dejan grabarlo. Eso es un problema grave para ellos, no para mí porque ni siquiera tengo el contrato que firmé cuando tenía 17 años, en 1971; no lo tengo en mi poder, nunca me lo dieron o quizá nunca se exigió también”, comentó en conferencia de prensa.

La Leona dormida expresó que una vez que realice este material consideraría su despido de los escenarios; “Quiero grabar mi disco de éxitos, mi DVD, y después me retiro. Creo que falta ese disco de éxitos y no quito el dedo del renglón”.

El conflicto entre Lupita D’Alessio y Orfeón ocurrió cuando la extinta disquera pasó a ser propiedad de CBS-Sony. El contrato de la nueva compañía especificaba que Lupita no podía grabar ningún tema de su catálogo con otra disquera entre los que se incluyen sus primeros éxitos Mentiras, Acaríciame, De parte de quién o Inocente pobre amiga.

A pesar de la controversia, Lupita D’Alessio se mostró alegre durante su reencuentro con los medios de comunicación después de varios años. Ahí, Ary Borovoy anunció que la cantante firmó un contrato de tres años con su disquera BoBo para grabar un álbum con canciones originales y un material en vivo.

“Mañana pongo voz al primer sencillo de disco inédito”, adelantó la cantante. “Es un álbum que estamos haciendo con Bruno Danzza que es el autor de No preguntes con quién y Yo sigo aquí, que fue el tema de la bioserie. Fue un proceso de poder escoger los temas para su servidora, porque hay que contar realidades y no nada más canciones”.

Para la cantante fue una prioridad que al elegir los temas, tuvieran algo que decir sobre su vida y sus 51 años de trayectoria artística. “Hay que cantar las verdades que uno ha vivido en la vida. Y eso es lo que disfruto muchísimo: letras que pueda compartir y sanar a otras personas. De eso se trata la música. No cantar mentiras o cosas ficticias o irreales”.

Además del álbum inédito y uno en vivo que lanzará, Lupita D’Alessio planea su regreso a los escenarios después de la pandemia con dos conciertos. El primero el 11 de septiembre en la Arena Ciudad de México y el segundo el 3 de diciembre en el Auditorio Pabellón M de Monterrey, donde ofrecerá el show que brindó vía streaming el año pasado.

“Aquí estoy yo se llama el show que hicimos en streaming. Lo haremos en vivo con algunas modificaciones pero es más o menos lo mismo, con lo nuevo que se va a grabar por supuesto”.

La cantante recibió un reconocimiento de manos de Ary Borovoy que celebra más de 40 millones de discos vendidos en su carrera. “Es importante con esta trayectoria valorar a la artista que fue y será por muchos años más Lupita D’Alessio”, dijo el empresario.