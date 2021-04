Lucía Méndez alista programa de entrevistas

La cantante y actriz Lucía Méndez realizó una transmisión en vivo en Instagram, donde dejó ver parte de su entorno laboral y familiar.

Durante poco más de 15 minutos, compartió, entre otras novedades, el estreno de su programa de entrevistas. "Vienen muchas sorpresas, ya viene mi programa, Lucía Méndez presenta, el 15 abril será el debut y tenemos gente muy interesante, muchos comunicadores, recuerden que ahora los comunicadores de redes y de televisión traen como una guerra y yo voy a tener el privilegio de entrevistarlos".

Adelantó que entrevistará, entre otros, "a Frida Sofía, Andrés García, Gustavo Adolfo Infante, mi paisano Origel, que lo quiero con todo mi corazón, Mariana Seoane, no quiero revelar mucho, para que sea sorpresivo".

En el plano personal, comentó acerca de las fotos de su nieta Victoria que su hijo y padre de la pequeña Pedro Antonio compartió este miércoles."Yo no me atrevía, respeto mucho eso y hoy salió Victoria, mi nieta, mi niña, lo que más amo en la vida, la veo preciosa, qué les puedo decir, se parece mucho a Pedro Antonio cuando era bebé y también tiene mucho de María (la mamá de la bebé que cumplió tres meses este 31 de marzo)porque es rubia, estoy muy emocionada de que la conozcan, de enseñársela al público, a los medios de comunicación, sobre todo el entender que yo no sabía lo que es el amor de abuela y la verdad es algo fuera de serie".

Informó que viajará a Argentina, donde le entregarán un premio por su trayectoria y ofrecerá un concierto en el que incluirá su nuevo tema, Se te acabó tu fiesta.

Durante la transmisión, Lucía Méndez relató que ella le regaló su primer vestido de diseñador a Selena, quien iba a grabar un comercial y no llegó su vestuario, gesto que la cantante de tex mex (fallecida un 31 de marzo), le agradeció después públicamente en un concierto. Y a propósito de grandes figuras, dijo que el 8 de abril "va a pasar algo muy importante para los fans de María Félix". Como se le escapó la palabra "fotografías", podría ser un homenaje fotográfico a la Doña.

Hacia el final del enlace en vivo de poco más de 15 minutos, reveló que ya fue vacunada en Estados Unidos e invitó a sus seguidores a que se vacunen también; “respeto a quienes no creen en eso, pero creo que es una forma de seguridad para poder seguir adelante, reactivar la economía, estar más tranquilos, aunque nos sigamos cuidando”.

Su publirrelacionista, Vicky López, fue la encargada de la cámara durante lo que parecía ser una sesión de fotos, en un amplio jardín, con Lucía vestida de rojo y perfectamente peinada y maquillada.

La acompañaron el stylist Aldo Rendón, felicitó a la “icónica” artista, “una de las verdaderas reinas de la imagen”; el peinador Jorge Beltrán, quien manifestó su agradecimiento porque “ella fue sin duda la artista que me abrió muchas puertas”; el fotógrafo Uriel Santana, que recordó que Lucía Méndez fue “la que me impulsó al principio, cuando era un mocoso que nadie creía en mí” y Javier de la Rosa, quien se encarga de su maquillaje desde la telenovela Tres veces Sofía y compartió que para la ocasión, no hizo más que “exaltar la belleza que tiene, con ese rostro perfecto”.