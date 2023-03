La Fatshionista lanza nueva canción con mensaje activista para combatir la gordofobia

“El peor error humano es el odio institucionalizado”, dice una de las estrofas de la poderosa canción que este 4 de marzo Priscila Arias, La Fatshionista lanzó en su cuenta de Instagram y que, alrededor del mediodía, a poco menos de cuatro horas de su publicación, logró cerca de 21 mil 500 likes y más de 251 mil reproducciones.

“Esta canción fue escrita por Magda Piñeyro que en sus palabras, fue en un momento de enojo y en las mías, un momento de lucidez”, explicó la activista en un mensaje previo al estreno del video.

Te puede interesar: ¿Gordofobia en The Whale? las críticas de la aclamada cinta protagonizada por Brendan Fraser

“En resumen, este rolón contiene todas las aristas de cómo se vive la gordofobia. La música siempre ha sido otra manera de expresar el activismo y hoy no es la excepción”, agrega Priscila Arias, y agradece la colaboración de Alejandro Barquet en la música y a Michelle Rodríguez, Alejandra Ley y Laura de Freitas en las voces, así como “a todas las creadoras de contenido y profesionales de la salud por seguir abriendo la conversación y hacer activismo desde sus cuentas”.

El video en blanco y negro, en el que aparecen Priscila Arias y Magda Piñeyro, Michelle Rodríguez, Alejandra Ley y Laura de Freitas, así como las activistas Mónica González, Miriam Lara Mejía, Ana Pau Molina y Zelma Cherem entre otras, es parte de la campaña #Stopgordofobia, impulsada por La Fatshionista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Priscila Arias (@lafatshionista)

La letra denuncia cómo desde varios frentes se expande la discriminación: “Estoy cansada de no poder desconectar, que vaya donde vaya gordofobia ahí estás /Estoy cansada de no poder mirar ni una peli, ni una serie, de mí se reirán/ Y los medios, las redes, noticias y memes, de su boca pa’ mi oreja sin nada que los frene /llenando de odio mi corporalidad del dolor de ser un chiste de asquerosidad”.

Con una música in crescendo que aumenta la fuerza del discurso, el tema continúa rapeando: “Estoy cansada del camión y del avión, que mi panza de la nada sea broma en tu canción/ Estoy cansada de la discriminación, que no nos den trabajo y nos manden pa’ la exclusión/ Estoy cansada de ser señalada como la novia que no quieres pa’ tu camarada, ni pa’ amiga, ni pa’ hija, ni suegra o cuñada/ las gordas expulsadas de camas y ramas”.

Gossip Body shaming: qué es la práctica que denunciaron famosas como Yuridia y Danna Paola

El coro “No lo soy no lo somos” anticipa el final, tras las siguientes estrofas: “Estoy cansada de su recomendación de dietas de mierda que no les pedí yo/ Estoy cansada de ser el mayor miedo que no quisieras ver frente al espejo/ Tu miedo revierte en mí su reflejo y alimenta la norma que borra mi cuerpo/ Estoy cansada de su negación a aceptar que yo ya soy mi mejor versión/ Estoy cansada de que me nieguen quererme y culpen a mi cuerpo de cómo está mi mente”.

“Estoy cansada de que me asusten con la muerte como si ustedes no fueran a correr la misma suerte/ Ustedes, mi gente son los culpables su odio en mi mente es como un sable /aquí llevo tatuados todos los esperpentos y el peso de su odio pesa más que mi cuerpo”.

El coro repite “pesa más, pesa más te lo digo desde ya”, antes de rematar con la lapidaria frase: “Y conlleva depresión y ansiedad”.

“La salud no les importa, dejen ya la hipocresía, cuando su odio nos derriba la mente y el autoestima/ Qué salud puede tener un cuerpo censurado, humillado, despreciado, excluido y violentado/ Qué salud puede tener ridiculizado, convertido en el antes y un después utopizado/ Qué salud puede tener un cuerpo señalado como un fracaso total o el peor error humano… no lo soy no lo somos/ el peor error humano es el odio institucionalizado”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El video, que muestra a las mujeres en actitud desafiante, bailando, sonriendo, levantando la voz contra la gordofobia, concluye con la frase: “No lo soy, no lo somos, el peor error humano”.