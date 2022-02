Justin Bieber da positivo a Covid-19 y pospone concierto

Justin Bieber tuvo que detener su nueva gira “Justice Tour” y reprogramar una de sus fechas después de confirmarse que dio positivo a Covid-19.

Después de arrancar sus conciertos en San Diego, para este 20 de febrero tenía una nueva presentación en la T-Mobile de Las Vegas, el cual tiene como una posible fecha tentativa el 28 de junio, al depender ahora su programación de los playoffs de la Liga de Hockey (NHL).

➡️ ¿Cómo descargar tu expediente de vacunación contra Covid-19?

JUSTIN BIEBER Y LA CONFIRMACIÓN DEL VIRUS

Su nuevo tour arrancó este viernes 19 de febrero cuando Justin Bieber se presentó en la Pechanga Arena en San Diego, California, en lo que representó la Realeza Resultado positivo de Isabel II desata brote de contagios Covid en Castillo Windsor primera de 90 fechas programadas de su gira mundial.





Para el sábado por la noche, en el sitio web del cantante de 27 años se anunció que la fecha de Las Vegas tenía que posponerse debido a un brote de coronavirus en el equipo de la gira, incluido Bieber. Para aquellos que contaban con boletos para la fecha podrán asistir a la nueva programada, así como pedir su reembolso.

“Debido a los resultados positivos de Covid dentro de la familia Justice Tour, lamentablemente tendremos que posponer el espectáculo del domingo en Las Vegas”, señala un comunicado en el sitio web. “Justin, por supuesto, está muy decepcionado, pero la salud y la seguridad de su equipo y fanáticos siempre es su prioridad número uno. El lanzamiento de la gira en San Diego fue un gran éxito y Justin está emocionado de traer este espectáculo a sus fanáticos de Las Vegas lo antes posible”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justice World Tour (@justicetour)

El agente del cantante aseguró que Bieber se encuentra bien, pero no quiso dar mayores detalles sobre el asunto. De igual forma, no se confirmó si alguna otra fecha de sus conciertos tendrá que ser reprogramada al seguir en su calendario la Gila River Arena de Glendale, Arizona el 22de febrero y The Forum en Los Ángeles el 24 de febrero.

Justin Bieber fue visto en un evento público el pasado fin de semana cuando asistió al Super Bowl 56 realizado en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Los invitados especiales para asistir tenían que mostrar una prueba de vacunación o una muestra negativa reciente de Covid como parte de los protocolos de salud.

Justin junto a su esposa Hailey en el Super Bowl. Foto: AFP

"JUSTICE TOUR", LA GIRA INTERNACIONAL DEL CANTANTE

El “Justice Tour” ya había sufrido una reprogramación debido a que planeaba comenzar el verano del 2021, pero cambió sus fechas debido a las restricciones del coronavirus.

Esto fue aprovechado por el equipo de trabajo del cantante para convertirlo en una gira mundial que ya tiene programadas 90 fechas desde este febrero hasta marzo de 2023. En el caso de México, tiene cuatro fechas programas: una en Monterrey el 22 de mayo, una en Jalisco el 23 de mayo y dos más en la Ciudad de México el 25 y 26 de mayo.

Durante los conciertos se esperan las presentaciones de Kehlan, TEO y Jaden Smith, solo en las fechas reprogramadas no estarán presentes, al ser los teloneros oficiales para el Tour.

Con la gira presenta su octavo álbum de estudio de nombre Justice, el cual se convirtió en otro gran éxito dentro de su carrera. Lo anterior quedó demostrado con las ocho nominaciones al Grammy que recibió, incluidas disco del año como canción del año con “Peaches”.





Nota publicada originalmente por El Sol de Puebla