José Eduardo Derbez apuesta por una historia con personajes diferentes en El Roomie

Lejos de crear un proyecto que haga un llamado a la inclusión, Pitipol Ybarra buscó levantar un producto mucho más real, diverso, en el que se plasmen cada una de las diferencias que hacen únicos a los seres humanos.

Así nació “El roomie”, cinta protagonizada por José Eduardo Derbez, Giuseppe Gamba, Fiona Palomo, Herly RG e Irving López. El filme aborda la historia de un chico que cambia de compañero de casa cada dos meses, estafando a su arrendatario para no pagar; pero eso se compensa con la dulzura de carácter que tiene, ya que conquista a todos para que él pueda salirse con la suya.

Pero si bien la esencia del proyecto es la de una historia de comedia romántica, ya que el protagonista encuentra de forma inesperada el amor, ésta también muestra la diversidad de género con personajes gays como el que interpreta Giuseppe y una persona sorda, que hace Irving López.

“Siempre tuvimos la convicción de que tenía que ser un sordo el que interpretara este papel, hicimos un casting amplio, tomando en cuenta a actores y no actores, éste es el debut actoral de Irving y lo hizo increíble”, afirmó el director Pitipol en conferencia de prensa.

“En cada momento buscamos tener en distintos cuadros, los movimientos precisos para el lenguaje de señas”, agregó.

Con el fin de promover la cinta a todo el público, ésta tendrá una función especial que se proyectará el 24 de enero con un traductor de lenguaje de señas, será totalmente gratuita, indicó el productor Jorge Aragón.

Erlany Rodríguez, José Eduardo Derbez y Guisseppe Gamba, protagonistas de "El Rommie". Foto. Luis Miguel Iñiguez | El Occidental

“Me siento muy emocionado por haber participado interpretando a una persona sorda. Es una historia padrísima, pude compartir excelentes momentos con gente tan profesional, me gustó mucho. He conocido muchas personas increíbles, de verdad que hayan incluido a la comunidad sorda me hace muy feliz. Ojalá que les guste”, comentó López, apoyado de su traductor.

La cinta se rodó hace dos años, en locaciones de la colonia Condesa y un foro donde se recreó la habitación debido a que no se podía filmar más de dos semanas en la capital debido a las incomodidades que pudieran provocarse a los vecinos.

LA ACTRIZ QUE IMPONE HASTA A SU HIJO

Uno de los más grandes retos para José Eduardo fue justamente entender el lenguaje de señas; previo a iniciar el rodaje tomó algunas clases que lo ayudaron a entender mucho más el mundo de los sordos y a valorar cada uno de sus sentidos.

“Tuve un maestro de señas, fue bastante complicado porque de hecho él me empezó a explicar cómo se despiertan, qué hacen si tocan la puerta de su casa. Con el paso del tiempo te vas dando cuenta cómo viven ellos y que muchas veces vemos las cosas normales y hay muchas cosas que hay que incluirlos mucho más. Hice una gran amistad con Irving, a nuestra manera”, explicó José Eduardo.

La película cuenta con distintas participaciones especiales, entre las que destacan Maite Perroni, Ana Serradilla, Edgar Vivar, Leticia Calderón, Carlos Ferro y Victoria Ruffo, a quien dice José Eduardo, fue muy fácil de convencer.

“El día de la escena yo estaba muy nervioso, agradecí que fuera corta la escena, la verdad es que nunca me había pasado sentirme así porque nunca había trabajado con mi mamá, hasta pensé: ‘mejor buscamos a otra actriz’. Estaba nervioso porque impone mucho mi mamá, como es muy seria, impone”, sostuvo Derbez. “El roomie” estrenará el 18 de enero en cines.