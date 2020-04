¿Fan de Ha*Ash? El dueto ofrecerá concierto online para disfrutar en cuarentena

El dueto mexicano Ha*Ash será uno de los actos que forme parte de las sesiones musicales Together at Home, que son organizadas por el movimiento Global Citizen colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A través de sus redes sociales, las hermanas Hannah y Ashley compartieron que realizarán un concierto en vivo desde sus casas mañana viernes 3 de abril a las 17 horas de México.

Ver esta publicación en Instagram Felices de formar parte de las sesiones #TogetherAtHome con @glblctzn y @who ! Sintámonos cerca y pasemos un rato juntos conectados a través de la música! 💃🏼💃🏻🎤🎸🎹 Nos vemos mañana a las 5pm! Una publicación compartida por HaAsh (@haashoficial) el 2 de Abr de 2020 a las 11:00 PDT

Global Citizen ha reunido a artistas de la música de todas partes del mundo para crear conciencia al público sobre los cuidados ante la pandemia por el Coronavirus Covid-19.

El día de hoy, la cantante Gloria Gaynor realizó una sesión musical en vivo donde además de interpretar sus éxitos exhortó al público a mantenerse en sus casas y lavar sus manos constantemente.

Entre la lista de artistas que han colaborado en esta iniciativa también están el británico James Bay, el artista de Hip-Hop Lecrae, y la banda de world music Nahko and Medicine for the People.