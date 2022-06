Esta es la enfermedad que padecía Fernando del Solar

Fernando del Solar falleció la edad de 49 años, así lo informaron a través de sus redes sociales algunos miembros de ‘Venga la Alegría’, programa en el que participó durante seis años hasta que tuvo que dejarlo por complicaciones médicas.

Para el día de hoy, el argentino tenía programada una conferencia en la Universidad Modelo en Mérida Yucatán; la ponencia llamada ‘La Felicidad Eres Tú’, era una plática motivacional que donaría todos sus fondos a la Casa Hogar Ángeles. No obstante, relevaron que debían cancelarla porque el también actor tuvo que ser hospitalizado y tras estar en observación murió.

“¡Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar, ¡en VLA enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos”, anunciaron en Twitter. Además, algunas de las celebridades que se han unido a las condolencias son Raúl Osorio, Pati Chapoy, Sergio Sepúlveda y Mauricio Mancera.

LOS DÍAS ANTES DE SU ENFERMEDAD

En el 2006, del Solar comenzó a conducir el programa ‘Venga la Alegría’, que es un matutino de variedades que hasta la fecha sigue en transmisión. En el año 2012, tuvo que realizarse varios exámenes, ya que sospechaba que algo no estaba bien en él.

Horas antes de que recibiera los resultados, fue llamado por los ejecutivos de TV Azteca para decirle que había sido seleccionado para ser el presentador principal del reality show ‘La Academia’, él destacó que esta noticia lo puso muy feliz.

En el mejor momento de mi vida, la sensación de La Academia, el conductor de La Academia, el estelar, en el prime time, horario central, o sea lo que siempre había querido, lo que siempre había deseado me lo iban a estar dando ese día en vivo, y en la noche, a las 12 de la noche, me iba a recibir el oncólogo para confirmar si tenía cáncer o no confesó en una entrevista para el show ‘En sus Batallas’.

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECÍA FER DEL SOLAR?

Momentos después supo la verdad, los resultados arrojaron que estaba diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos. Al saber esto, recuerda que todo su semblante cambió de un momento a otro.

Este padecimiento, igual que los otros de su tipo, comienza cuando las células crecen muy rápido y sin control, en este caso, los daños se presentan en el sistema linfático, que es parte del sistema inmunitario que ayuda a prevenir algunas infecciones o enfermedades.

De esta forma, es que se afectan los glóbulos blancos, sin su ayuda, el cuerpo ya no pueden protegerse de distintas amenazas como bacterias, virus y otras sustancias extrañas. Esto deja a su portador expuesto y en riesgo, así lo explicó la Sociedad Americana del Cáncer.

“Me acuerdo que yo me hacía chiquito en la silla mientras el doctor me decía: ‘y bueno, vamos a hacer tal tratamiento, y quimioterapias…’, y uno se hace chiquito y lo único que quiere es salir de ese lugar a gritar. Y a partir de ese momento cambió mi vida para siempre”, confesó el conductor.

Tras recibir esta información, se comunicó con sus jefes del matutino para decirles que ya no contaran con él, pues ya no tenía fuerza ni ánimo para seguir en ese proyecto, además, se deprimió por varios días.

“Me acuerdo que me metí en la cama y no quise salir casi durante un mes. En ese momento me acuerdo que hablé con el productor de Venga la Alegría y le dije: 'Oye, no me voy a presentar porque tengo esto y no tengo las ganas ni las fuerzas de pararme frente a la gente y decirles algo'”, reveló.

A partir de ese momento, empezó con los tratamientos para detener el avance de la enfermedad, asimismo, esto le causó complicaciones en otras partes del cuerpo; tuvieron que desintoxicar su hígado, y más tarde lo internaron porque había un problema con sus pulmones.

Esto continuó así hasta el 2019 que logró tener una salud más estable, pero las intervenciones médicas le dejaron varias secuelas. Él buscó seguir con su vida normal, y a inicios del 2022 se casó con la italo mexicana Anna Ferro. A finales de junio de este año, tuvo otras complicaciones, por lo que fue internado y murió.





