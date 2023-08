Erik Rubín hace frente a las críticas sobre la edad

Para Erik Rubín, la edad es sólo un número, por lo que esto no representa algún impedimento para desarrollar un trabajo.

Esto en respuesta a las críticas que tanto él como el elenco de la obra Vaselina han recibido por parte de algunos internautas donde señalan que, ninguno de los actores cuenta con la edad apropiada para recrear la historia, ya que muchos los consideran ya muy mayores para este proyecto que se desarrolla, principalmente, entre adolescentes, de preparatoria.

“A mí me dicen que me veo mejor que muchos jóvenes, no nada más yo, sino que todos (los del elenco) estamos en un gran momento. Sé que en alguna ocasión podrá haber algún impedimento, cuando a lo mejor tu salud no te lo permite o tu físico no va de acuerdo, pero inclusive los personajes de niños más memorables de nuestra historia han sido interpretados por adultos, por ejemplo, El Chavo del Ocho”, afirmó Rubín en entrevista.

“No creo que la edad sea un impedimento cuando es un proyecto de sátira, no es algo que estás tratando de convencer de que tienes veintitantos años, inclusive John Travolta y Olivia Newton-John en la película no tenían la edad de los jóvenes que estaban supuestamente representando”, agregó.

Uno de los objetivos principales, comentó Rubín, además de promover la historia entre las nuevas generaciones, es que ésta pueda ser considerada como la más grande e importante que se haya montado en la historia; hasta el momento y con el apoyo del productor Alejandro Gou, esta meta se está conquistando, dijo.

Después de 22 años de matrimonio, Andrea Legarreta y Erik Rubín decidieron anunciar su separación. Foto: Cuartoscuro

“Con tanta experiencia y músculos que tiene mi querido Alejandro, sabíamos que podíamos lograr algo importante, así que por la parte humana, nos estuvimos preparando durante meses. Nos sentimos orgullosos de estar en un proyecto que nos haga crecer, que nos rete jugando a ser jóvenes otra vez, con estas canciones emblemáticas”, expresó.

Vaselina se presenta en el Centro Cultural Teatro 1 de jueves a viernes, pero a partir del próximo año, el elenco saldrá de gira por varios estados de la República Mexicana como Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla.

“La gente conecta con la historia, se vuelca con las actuaciones, ríen, lloran, se emocionan y ese es el mayor regalo que se puede tener, eso habla por sí solo, el trabajo que hacemos y, la verdad, es que de entrada rompimos récord de preventa, lo cual hace historia con este proyecto”, compartió el poblano de 52 años.

Rubín aseguró que su expareja, Andrea Legarreta se encuentra recuperándose poco a poco del dolor que le causó el fallecimiento de su mamá Isabel Martínez, el pasado 30 de julio.

“Es mi familia, la amo y su familia, sus amigos y el público nos hemos volcado en muestras de cariño, le hacemos saber que estamos con ella y de su lado, apoyándola en lo que necesite”, concluyó.