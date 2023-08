Enrique Ramil cumple su sueño de llegar a México

En su debut en México, Enrique Ramil presentará su gira Con el corazón en la mano. El intérprete español siempre ha sido admirador de la relación que existe entre la cultura musical de ambos países. “Desde chiquito me gustaba mucho México, por el tipo de música que yo canto. Cuando descubrí a Rocío Dúrcal, fue mayor ese interés. Crecí con música muy variada, mi mamá ponía en casa discos de Alejandro Fernández, Luis Miguel, Chavela Vargas, Juan Gabriel”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Durante la pandemia, Enrique Ramil hizo una conexión especial con los mexicanos. A través de sus redes sociales, se dio cuenta de que su música estaba teniendo gran aceptación en territorio latinoamericano, lo que lo llevó a recibir halagos en sus primeras presentaciones durante 2021.

“Las veces que ya me presenté recibí todo ese cariño que ahora es todavía más. Las dos veces que estuve, solamente fui a Ciudad de México. Pero ahora voy a ir a un montón de ciudades, algo con lo que había soñado toda mi vida. Me hace muchísima ilusión”, comentó.

“He visto a grandes artistas que yo admiro de España, como Mónica Naranjo o Natalia Jiménez, que hasta que se fueron a vivir allá y sintieron el apoyo del público no se les hizo mucho caso en España, y a mí me está pasando un poco eso también”.

Además de su repertorio como cantautor, también en su carrera se ha vuelto un distintivo hacer covers de género ranchero como una versión propia de Prefiero ser la otra, además de que también ha versionado canciones como No me queda más popularizado por Selena, Procuro olvidarte compuesto por Manuel Alejandro y Soy lo prohibido de Roberto Cantoral y Dino Ramos.

“Cuando una canción me toca el alma intento trabajarla como si no la hubiera escuchado, como si el autor me la hubiera enviado a mí para que yo la convirtiera en un éxito. Intento pensar en qué situaciones de mi vida me he sentido así, porque si una canción que escuchas te late, es porque la identificas con algo que te ha pasado. Trato de trabajar el texto, respetarlo y sobre todo honrar lo que pienso que quería decir el compositor”, explica.

En su país, el cantante participó destacadamente en los concursos Operación triunfo España, Factor X y Tierra de talento, esta última, una justa que ganó hace tres años interpretando el tema Mi soledad y yo de Alejandro Sanz. “En Tierra de talento me encontré con que podía cantar como yo quisiera, y eso fue lo que permitió brillar”.

La gira de Enrique Ramil inició este 17 de agosto en León y seguirá el 18 y 25 en la Ciudad de México, 19 en Veracruz, 24 Monterrey, 26 en Cuernavaca, 29 y 31 de agosto en Guadalajara. El 8 de septiembre actuará en Puebla, y el 9 regresa a la Ciudad de México.