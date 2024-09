El instinto creativo de Issa López la llevó a ser la primera mexicana con 3 nominaciones al Emmy

La única persona a la que Issa López busca satisfacer es a ella misma, es por ello que siempre sus trabajos los hace con honestidad, siguiendo fielmente lo que cree, sin buscar la aprobación de terceros.

Fue así como trabajó en la cuarta temporada de “True Detective”, misma que con su guion, producción y dirección se convirtió en la miniserie más nominada de este año para la próxima edición de los premios Emmy, que galardona a lo mejor de la televisión en Estados Unidos.

“Una vez que tomas la decisión de hacer solamente las cosas en las que tú crees, se vuelve increíblemente fácil, el problema es cuando estás tratando de satisfacer o cumplir expectativas, imitar el trabajo de otras personas o funcionar en un esquema que no fue creado para nosotras, cuando tú dices, eso es lo que yo sé hacer y lo sé hacer bien y si lo queremos hacer así, bien y si no, pues buenas tardes”, afirmó López en entrevista.

“Por eso hago mis películas por mi lado de las cosas que me interesan y cuando las haces terminan teniendo una resonancia que te vuelven a llamar, pero siempre guiándote de la honestidad con la que haces las cosas”, agregó.

Con el viento a su favor, gracias al trabajo

“True Detective”, creada por Nic Pizzolatto es una serie de antología, en cada temporada cuenta una historia diferente que se enfoca en la investigación de un misterio policiaco a cargo de una pareja de detectives. En las primeras tres temporadas, la trama la protagonizaron hombres como Matthew McConaughey y Wooddy Harrelson; Collin Farrel y Mahershala Ali.

En la cuarta entrega, la apuesta de la mexicana fue representar a mujeres dentro de un ambiente hostil, teniendo como personajes principales a Jodie Foster, como Liz Danvers y Kali Reis, como Evangeline Navarro.

En un inicio, el creador de la serie criticó el giro que le dio la mexicana, en donde también exploró tintes sobrenaturales, sin embargo, esto no mermó el camino de la directora, quien con su trabajó logró posicionar el proyecto con un récord de audiencia de 12.7 millones de espectadores.

“Lo que diga la persona que creó la serie, cuando después de tres temporadas se debilitó tanto que hubo que cambiar dirección y ese cambio que cayó en mi responsabilidad y en mis manos, se convierte en la temporada más vista de la serie y con mejores críticas, hace que no importe lo que tenga que decir nadie, los resultados hablan por sí mismos. Crear algo con una voz de honestidad, de las historias que nos interesan y que nos mueven, funciona”, indicó.

El relato que conquistó a la audiencia

La historia sucede en Ennis, una ciudad ficticia de Alaska donde aparecen congelados y aparentemente huyendo ocho integrantes de una estación científica. Las detectives tendrán que resolver el enigma, mientras se desencadenan dramas personales, profesionales y concluyen el caso pendiente de una mujer desaparecida, hace años.

Foto: Romina Solís / El Sol de México

En total son 19 nominaciones al premio Emmy, que reconoce lo mejor de la televisión en Estados Unidos, las que consiguió “True detective.

Destacan las categorías de Mejor serie, Dirección, Guion, Actriz principal en una serie limitada o antológica (Jodie Foster), Actriz y Actor de reparto para Kali Reis y John Hawkes, respectivamente y Diseño de producción, entre otros.

“Los ratings fueron elocuentes, las críticas excelentes y ya eso en sí mismo es enorme porque contar una historia que sucede en Alaska, que tiene personajes nativo americanos, pero al final del día tiene una sensibilidad mexicana y saber que puedes hacer eso y alcanzar audiencias internacionales es muy importante.

“Es muy importante saber que puedes ser honesto acerca de lo que te interesa y te mueve y aún así conectar a un nivel internacional”, indicó la realizadora, quien se convirtió en la primera mujer mexicana en obtener tres nominaciones al Emmy en las categorías de guion, dirección y producción.

La historia sigue sin buscar aprobación

Gracias al éxito de la cuarta temporada, el proyecto se renovó para una quinta, en la que López desarrollará nuevos personajes, pero entrelazándolos con la historia principal.

Para la cineasta, los premios que podría recibir este domingo 15 de septiembre durante la ceremonia, que se transmitirá por TNT y MAX a las 18:00 horas, así como los buenos comentarios que ha obtenido el proyecto, no afectan el rumbo de la quinta entrega.

Issa López, directora de “True Detective. Night Country”. | Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com

“Tienes que olvidarte de los agentes exteriores, no puedes estar pensando en cómo satisfacer a una Academia, ratings o a la crítica, lo que funcionó de la temporada es que la hice porque yo quería ver esa serie en televisión, eso es lo que estoy haciendo con esta quinta, porque si cambias para obtener aprobación ahí es donde te equivocas y es peligrosísimo, entonces lo único que estoy haciendo es tomar un aliento, separarme de esa expectativa y volver a hacer lo que hago por amor a las historias.

“Volví al cuadro uno y digo: 'ya hicimos esa, funcionó, qué padre, ahora ¿qué queremos ver?' y lo hacemos por entusiasmo. Será una historia que pertenece al mismo universo, sucede en el mismo mundo donde pasa “Night Country”, es otro lugar, son otros personajes, pero tiene conexiones varias con lo que sucedió en tierra nocturna y el resto es nuevo”, sostuvo.

Issa empezó su carrera como guionista de telenovelas, luego saltó al cine, donde además de escribir sus historias, las empezó a dirigir y producir, pero asegura que ella no cree en los géneros.

“No creo en los géneros humanos, para empezar, por eso para mí no hay tanta diferencia si eres una cineasta o un cineasta, eres cineasta. De la misma manera, en los géneros cinematográficos no creo, yo creo que una historia buena y un carácter profundo, un personaje profundo funcionan en cualquier género, entonces lo que me interesa es la historia”, dijo.

Finalmente, López trabaja en nuevos proyectos y aún está en espera de realizar una cinta western de hombres lobo junto a Guillermo del Toro.